灣區三廚師在餐飲世界盃Catering World Cup奪冠（視頻）

2023年餐飲世界盃Catering World Cup 1月17至19日連續三天在法國里昂舉行,來自灣區的三位法式餐廳廚師,在來自12個國家的代表隊中脫穎而出,在法國人的地盤拿下世界餐飲冠軍的美譽,這支冠軍隊伍的領軍人物接受本台專訪。

美國國歌在餐飲世界盃大賽會場響起,在法國人的地盤上,美國隊今年捧走了餐飲世界盃冠軍獎座,而得獎的美國隊三位廚師Pascal Kamin、Clément Goyffon和Claude Le Tohic,都來自舊金山O’餐廳,屬於ONE65團隊。

其中Claude行政主廚是團隊教練的領軍人物,身為法國人,卻代表美國隊贏得冠軍,他感覺五味雜陳。

Le Tohic說︰「這在法國是非比尋常的,因為我在法國出生長大,但是我代表的卻是美國隊,所以這真的是雙重的感覺,感覺奇怪但是又覺得很開心。」

看看這一道道精緻又特別的料理,就是美國隊得獎的作品,都是三位廚師的心血,Claude分享主辦單位宣布得獎隊伍時那一刻的心情。

Le Tohic說︰「這是壓力很大的時刻,因為你知道他們會告訴你誰贏了,當他們開始先從第三名,第二名,然後才是第一名,當你聽到第三名和第二名得獎者後,只剩下一個名額了,然後希望能聽到你的名字,當你聽到美國隊(獲勝),你感覺所有的(感覺)都爆發了,這是很獨特的經驗。」

每兩年舉辦一次的餐飲世界盃比賽Catering World Cup今年進入第八屆,曾因疫情的關係中斷一次,今年的比賽各國代表隊經歷層層篩選,最終選出前12名決賽隊伍,來到法國里昂進行長達三天連續的比賽,以Catering到府辦宴席決一高下。

裁判都是來自各參賽國家的頂尖廚師,參賽者在限制時間內,要做出12人的套餐,並準備自助餐,其中每個團隊必須使用相同的食材,打造出令人驚豔的四道菜。

成功絕非偶然,主廚透露,他們為了比賽,花了近一年的時間做準備,去年初就開始準備,到比賽前一個月更是緊鑼密鼓的工作。

Le Tohic說︰「我們重複練習、而且計算時間,還要組織好、研究食譜等,在比賽之前有非常多事情要完成。」

O’餐廳所屬的ONE65團隊,是華裔Chanile Chang經營的高級餐飲集團Alexander’s Steak House的一員,這次拿下世界冠軍,也讓華裔社區與有榮焉,而神經緊繃近一年的主廚,終於可以鬆一口氣。

Le Tohic說︰「下一個目標?我不知道,我還沒有想好,就是慢慢享受,享受慶祝一下。」

至於餐飲世界盃第二名是地主隊法國隊,第三名則是捷克隊。

主廚說,會考慮把這次比賽一些亮點菜色加入餐廳的新菜單,讓更多人也嚐嚐世界冠軍的美味。

