灣區三廚師在餐飲世界盃Catering World Cup奪冠（視頻）

February 7, 2023 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 古琳嘉報導】

2023年餐飲世界盃Catering World Cup 1月17至19日連續三天在法國里昂舉行，來自灣區的三位法式餐廳廚師，在來自12個國家的代表隊中脫穎而出，在法國人的地盤拿下世界餐飲冠軍的美譽，這支冠軍隊伍的領軍人物接受本台專訪。

美國國歌在餐飲世界盃大賽會場響起，在法國人的地盤上，美國隊今年捧走了餐飲世界盃冠軍獎座，而得獎的美國隊三位廚師Pascal Kamin、Clément Goyffon和Claude Le Tohic，都來自舊金山O’餐廳，屬於ONE65團隊。

其中Claude行政主廚是團隊教練的領軍人物，身為法國人，卻代表美國隊贏得冠軍，他感覺五味雜陳。

Le Tohic說︰「這在法國是非比尋常的，因為我在法國出生長大，但是我代表的卻是美國隊，所以這真的是雙重的感覺，感覺奇怪但是又覺得很開心。」

看看這一道道精緻又特別的料理，就是美國隊得獎的作品，都是三位廚師的心血，Claude分享主辦單位宣布得獎隊伍時那一刻的心情。

Le Tohic說︰「這是壓力很大的時刻，因為你知道他們會告訴你誰贏了，當他們開始先從第三名，第二名，然後才是第一名，當你聽到第三名和第二名得獎者後，只剩下一個名額了，然後希望能聽到你的名字，當你聽到美國隊（獲勝），你感覺所有的（感覺）都爆發了，這是很獨特的經驗。」

每兩年舉辦一次的餐飲世界盃比賽Catering World Cup今年進入第八屆，曾因疫情的關係中斷一次，今年的比賽各國代表隊經歷層層篩選，最終選出前12名決賽隊伍，來到法國里昂進行長達三天連續的比賽，以Catering到府辦宴席決一高下。

裁判都是來自各參賽國家的頂尖廚師，參賽者在限制時間內，要做出12人的套餐，並準備自助餐，其中每個團隊必須使用相同的食材，打造出令人驚豔的四道菜。

成功絕非偶然，主廚透露，他們為了比賽，花了近一年的時間做準備，去年初就開始準備，到比賽前一個月更是緊鑼密鼓的工作。

Le Tohic說︰「我們重複練習、而且計算時間，還要組織好、研究食譜等，在比賽之前有非常多事情要完成。」

O’餐廳所屬的ONE65團隊，是華裔Chanile Chang經營的高級餐飲集團Alexander’s Steak House的一員，這次拿下世界冠軍，也讓華裔社區與有榮焉，而神經緊繃近一年的主廚，終於可以鬆一口氣。

Le Tohic說︰「下一個目標？我不知道，我還沒有想好，就是慢慢享受，享受慶祝一下。」

至於餐飲世界盃第二名是地主隊法國隊，第三名則是捷克隊。

主廚說，會考慮把這次比賽一些亮點菜色加入餐廳的新菜單，讓更多人也嚐嚐世界冠軍的美味。

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