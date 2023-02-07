加州天然氣費飆漲 當局下令能源公司提早發放退費（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

消息指今個冬季，加州平均每月天然氣費比去年同期漲了約80元，加州公共事業委員會（CPUC）下令能源公司今年提早發放年度優惠退費。

加州的電費及天然氣費率是全美之冠，為了節省開支，加州居民都要調低暖氣設定等，加州公共事業委員會就促使能源公司提早2至3月發放與氣候變遷相關的年度優惠退款，這項退款一般在4月才會反映在帳單上，PG&E的用戶大概有90元。

而該委員會的主席表示，明白這項退款是微不足道，委員會會研究如何減少能源公司突然大幅增加能源費的情況。

有協助低收入戶的機構指出，截至去年11月底，8%的求助電話是要求協助支付能源費，比前年同期上升3%。

PGE回應指，俄烏戰爭，南加州有管道維修暫停運作，以及天然氣儲備不足等，都是令能源費上漲的原因，而全國最大的天然氣分銷商SoCalGas就指出，他們沒有操控天然氣價錢，也沒有在漲價中獲利。

而天然氣價格開始穩定，加州郤正考慮實施費率上漲計劃，其中最大的一項是PG&E未來四年的利潤及業務費用百份比，PG&E建議在第一年就將費率提高16%，相當於每個一般用戶每月要多付大概36元。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。