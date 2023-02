拜登料藉發表國情咨文造勢爭取連任

【有線新聞】

美國總統拜登將在週二發表國情咨文,預料會著墨應對中國及烏克蘭局勢,並為自己爭取連任鋪路,但民調反映過半民主黨人不贊成拜登再參選。

美國國會大樓外圍加強戒備,架設鐵絲網防範民眾靠近。

總統拜登即將到國會發表任內第二份國情咨文,相信拜登將藉機為近日中國氣球進入領空演變成外交風波,及擊落氣球時機的爭議解畫,預料拜登亦會談及近一年來,軍事援助烏克蘭抵禦俄羅斯的重要性,重申繼續支援基輔政府。

內政方面,債務危機令民主共和兩黨矛盾激化,眾議院議長麥卡錫在國情咨文出爐前夕再次促請拜登,就提高國債上限與共和黨對話,避免債務違約,中期選舉後共和黨重掌眾議院,加添拜登政府未來兩年施政阻力。

傳媒估計,拜登還可能藉國情咨文「非正式」公布有意爭取連任,並回顧上任兩年以來的政績,包括通過收緊槍管和1.9萬億美元紓困方案,更會以經濟改善、通脹由高位回落、失業率跌至50年低位等,力證他任內積極改善民生。

拜登也可能提出保障墮胎權、改革警隊和進一步加強槍管。

美聯社有份負責的民調反映,雖然整體逾四成受訪者對年屆80的拜登表現感到滿意,但民主黨內支持他連任的人,由中期選舉前有逾半數下滑至不足四成,尤其流失年輕一輩支持,認為拜登的年紀是一大負擔。

