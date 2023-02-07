拜登料藉發表國情咨文造勢爭取連任

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美國總統拜登將在週二發表國情咨文，預料會著墨應對中國及烏克蘭局勢，並為自己爭取連任鋪路，但民調反映過半民主黨人不贊成拜登再參選。

美國國會大樓外圍加強戒備，架設鐵絲網防範民眾靠近。

總統拜登即將到國會發表任內第二份國情咨文，相信拜登將藉機為近日中國氣球進入領空演變成外交風波，及擊落氣球時機的爭議解畫，預料拜登亦會談及近一年來，軍事援助烏克蘭抵禦俄羅斯的重要性，重申繼續支援基輔政府。

內政方面，債務危機令民主共和兩黨矛盾激化，眾議院議長麥卡錫在國情咨文出爐前夕再次促請拜登，就提高國債上限與共和黨對話，避免債務違約，中期選舉後共和黨重掌眾議院，加添拜登政府未來兩年施政阻力。

傳媒估計，拜登還可能藉國情咨文「非正式」公布有意爭取連任，並回顧上任兩年以來的政績，包括通過收緊槍管和1.9萬億美元紓困方案，更會以經濟改善、通脹由高位回落、失業率跌至50年低位等，力證他任內積極改善民生。

拜登也可能提出保障墮胎權、改革警隊和進一步加強槍管。

美聯社有份負責的民調反映，雖然整體逾四成受訪者對年屆80的拜登表現感到滿意，但民主黨內支持他連任的人，由中期選舉前有逾半數下滑至不足四成，尤其流失年輕一輩支持，認為拜登的年紀是一大負擔。

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