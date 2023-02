【KTSF 張麗月報導】

拜登總統週二向國會兩院聯席發表本年度的國情咨文,因為疫情與俄烏戰爭帶來的高通貨膨脹等經濟民生問題,是重點議題。

共和黨控制眾議院之後,拜登首先歡迎新任眾議長麥卡錫,拜登在週二晚發表的國情咨文中提及美國的經濟、就業情況大為改善,美國正在向前走,從未退縮,跨過重重的危機。

他又談到任內的政績包括,他簽署了三千條兩黨通過的法案,全國失業率降至3.4%,處於50年來新低,創造了過千萬個新商業,另外,通脹也逐漸降低。

他也提到簽署了的《晶片及科學法案》,令美國無需全部依賴外國的晶片。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。