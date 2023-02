拜登稱擊落氣球屬正確決定 美軍續打撈殘骸暫無意交還

【有線新聞】

美國總統拜登表示,擊落中方氣球的決定正確,相信不會影響兩國關係,美軍繼續打撈氣球殘骸。白宮官員稱,暫時無計劃將殘骸交予中國。對於會否要求華府歸還殘骸,中方強調氣球不是美國,將堅決維護自身正當合法權益。

進入美國領空的中國氣球最終被戰機擊落,總統拜登表示相信事件不會削弱中美關係,「不會,我們明確向中國表明打算做甚麽,他們明白我們的立場,我們不會退縮,我們做了正確的事,不涉及削弱或加強關係的問題,這是現實。」

拜登強調由氣球進入美國境內起,已要求國防部盡快將它擊落,否認待事件曝光後才下命令。

美軍繼續打撈上周被擊落的中國氣球殘骸,在南卡羅來納州對開海域,即氣球被擊落的區域設立臨時安全區,禁止未經批准船隻駛過。負責擊落行動的空軍司令指,氣球約60米高,負重高達幾千磅,不排除氣球上有炸藥,是決定在海洋上空擊落氣球的因素之一。

碎片墜落約14米深的淺水區,散布範圍約11公里,預計短時間內能完成打撈工作。白宮國家安全委員會發言人柯比指,希望收集到的殘骸可提供關於氣球有價值的資訊,目前無意向中方交還殘骸,又重申擊落氣球符合國際法。

柯比亦強調,國務卿布林肯訪華行程受事件影響,只是被推遲,並沒有取消,會待時機成熟時與中方重新安排。

