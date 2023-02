美國官員指中國氣球在特朗普時代已多次飛越美國

【有線新聞】

中國批評美國擊落氣球是反應過度,但有美國共和黨人則認為如非民眾發現,總統拜登可能「不夠膽量」擊落氣球。美方官員又透露,中方氣球在特朗普時代已多次飛越美國。

氣球在南卡羅來納州上空被擊落後,美國國防部官員交代詳情,並透露同類事件近年最少有4次,但這次氣球停留的時間最久,前3次是在特朗普任總統的時代,拜登上任之初亦有一次,都是短暫飛越美國。

官員又相信氣球可能是用作收集美軍戰略基地等情報,但強調氣球對國民一直不構成軍事或物理威脅。

事件在美國國內亦引起熱烈議論,有共和黨國會議員則指總統拜登決定擊落氣球是好事,但質疑如非有居民發現,拜登不會夠膽擊落氣球。拜登及官員早前則指,周三已決定要擊落氣球,亦有議員認為拜登應進一步公開交代。

海軍等正搜索及打撈氣球殘骸,以作進一步分析,當局呼籲沿岸居民切勿觸摸及帶走可能散落地面的殘骸,以免影響調查。

在北京,中國外交部及國防部分別表明強烈不滿和抗議,批評美方執意動用武力明顯反應過度,中方將保留使用必要手段,處置類似情況的權利。

根據美方官員說法,上月28號已偵測到氣球從阿留申群島附近進入阿拉斯加,兩日後穿越加拿大,再進入愛達荷州;華府到今月2日公開事件,當時氣球飛至蒙大拿州。

加拿大總理杜魯多則表明,支持華府擊落氣球,並批評中國氣球侵犯美加領空違反國際法。

