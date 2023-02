美軍大西洋上空擊落中國氣球 拜登稱行動成功

【有線新聞】

美軍F-22戰機發射導彈在南卡羅來納州對開大西洋上空,擊落飛越美國領空的中國氣球。總統拜登稱周三已下令擊落,國防部待氣球進入海面上空才行動。中方批評美國執意動用武力,嚴重違反國際慣例,將保留作進一步反應的權利。

有人拍攝到美國南卡羅來納州上空,巨型氣球被擊中一刻,爆開後墜落。

國防部長奧斯汀指,中國利用氣球偵察美軍戰略基地,美軍剛過去周六下午出動F-22戰機,發射1枚AIM-9X空對空響尾蛇導彈,擊落氣球。

軍方指殘骸墜落離岸近六海里、水深約14米的位置,海軍調派多艘艦艇打撈,據報會送往弗吉尼亞州聯邦調查局實驗室分析。

當局一度呼籲沿岸民眾,切勿觸摸及帶走可能散落地面的氣球殘骸,以免影響調查。

擊落氣球前,聯邦航空局一度下令南卡羅來納州和北卡羅來納州3個機場暫停航班升降,數小時後恢復航班。

總統拜登稱周三接報有監視氣球時,已下令盡快擊落。國防部決定待氣球進入海面上空才行動,以免危害地面人員。

拜登說︰「他們成功擊落它,我要稱讚完成任務的飛行員。」

在北京,中國外交部表明強烈不滿和抗議美國做法,稱核查後多次告知美方飛艇屬民用性質,進入美國完全是意外,要求以冷靜及克制方式妥善處理。美方執意動用武力,明顯反應過度,嚴重違反國際慣例,中方將堅決維護有關企業的正當權益,保留作出進一步必要反應的權利。

