【KTSF 馮政浩報導】

南灣聖荷西警方上週五晚間進行交通截查時,有疑犯向巡邏警員開槍,事後他又在另一處民居向警方開槍,導致一名警員中槍,疑犯已被拘捕。

據聖荷西警方表示,上週五晚間10點29分左右,兩名巡邏警員在King及Story路交叉口,向一輛汽車進行交通截查。

司機在下車後開始向警察開槍,巡邏車多次被擊中,兩名警員向嫌犯開槍還擊,擊中了正在加速逃跑的車輛,警員沒有受傷,疑犯就駕車逃去。

警方事後前往Sinbad大道800號街區的一處住所進行調查,並在家中的後院發現一名男子,該男子開始向警方開槍,打中一名警員,送到醫院後沒有生命危險。

疑犯投降,並被警方拘補。

