舊金山一間猶太教堂內,上週有男子對空連續開槍,警方週六宣布已將疑犯逮捕。

舊金山警方週六宣布,一名涉嫌於上週三在舊金山猶太教堂內開槍的男子已被逮捕。

警方認為同一名疑犯,在日前也曾經在附近的劇院揮舞著槍支。

舊金山警方表示,周五晚上,在Richmond區拘拘捕疑犯,罪名是涉嫌擾亂宗教集會,揮舞仿製槍支,並導致另一人不參加宗教儀式。

警方也透露,兩起事件中沒有人受傷,也沒有財產損失。

