舊金山「住房要素」計劃獲州府批准 準備興建82,000個住屋單位（視頻）

舊金山(三藩市)未來八年的「住房要素」計劃,準備興建82,000個住屋單位,已經獲得州府批准,並獲得州長的表揚。

獲得市長和市議會通過,舊金山計劃在今年至2031年的八年內,準備興建82,069個新的住屋單位。

這是舊金山在過去十年,每年平均數量的兩倍,新的住屋單位中,超過一半將是給低收入和中等收入家庭的可負擔房屋。

加州的新法例規定,個別城市必須擴大建屋目標,如舊金山的一些城市因為官僚程序,拉長建屋時間,州長紐森在通過舊金山的「住房要素」時表示,市府要顯示可以認真看待建屋問題,而不是一再拖延。

舊金山在2015至2022的八年內,計劃建16,000個可負擔房屋單位,但真正建成的只有一半,所以在加州新的建屋指引下,市府必須在頭四年批准29,000個單位,否則必須進入重新規劃的程序,來允許建更多的房屋。

為了達到這目標,市府將撇開一些一般會延長建屋時間的障礙。

市長布里德表示,將推動立法來加快這方面的改革,和尋找資金來建造可負擔房屋。

舊金山市府增加西部的人口密度,特別是靠近公共交通設施的地方,市府也表示,該市的「住屋要素」將優先考慮非白人社區、低收入家庭的需要。

