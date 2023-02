舊金山農曆新年大巡遊順利舉行 天雨無阻市民參與

【KTSF】

舊金山(三藩市)週六舉行農曆新年大巡遊及新春街會,活動雖然受到天雨影響,但仍然無礙市民享受節日氣氛。

在聯合廣場的大巡遊進行之前,華埠亦開開始一連兩日的新春街會,雖然天氣情況不是完美,但仍可以看到好多市民和遊客來到感受這項新年盛事,路上可以見到不少擔著傘的市民熱心捧場。

一位住在東灣Hayward的母親表示,這場雨沒有阻止到她帶及女兒過來慶祝農曆新年,她們曾經參與過這巡遊三次,她說讓女兒感受灣區的不同文化是十分重要,特別是在近年針對亞裔和非洲裔的情緒底下,她想讓女兒了解種族多元,而來到華埠親身感受就是最好的方法。

針對最近的槍擊案,舊金山警方亦在華埠和巡遊地點附近加強警力,強調想確保市民感到安全。

而巡遊21架花車的其中之一,就是屬於華裔精神健康聯盟,今次是他們第一次參加大巡遊。

該組織的成員表示,他們正向半月灣槍擊案的受害人和家屬提供支援,又指無論如何都好,他們都想將花車裝飾得漂亮,去展示出正面的精神,說不論世界變成如何,只要大家團結一致互相幫忙就會有希望。

