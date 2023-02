【KTSF】

聖荷西一份報告指出,聖荷西警方獲報後的反應時間是不減反增。

根據市內報告,聖荷西市府在警局營運及人員擴編的開支是逐年增長,但警方在接獲報案後,做出回應及作為的平均反應時間,卻是不減反增。

聖荷西警局則認為,問題出在人力不足,及業務量上升下所造成的結果。

而新任聖荷西市長Matt Mahan連同警察局長,已經將聖荷西警察局增人計劃列為首要任務之一。

