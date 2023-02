【KTSF】

南灣聖荷西一名男子星期五在家中被槍擊後,翌日不治,成為市內本年第三宗兇殺案。

根據警方消息,案發在星期五,一名在家中受槍傷的男子,自行去到急症室接受治療,經調查後,警員在他Pepper Way 2000號路段的家中發現有曾經開槍的跡象,男事主延至星期六下午約3點不治。

警方亦在同日拘捕一名涉案男疑犯,當局正調查案件和疑犯犯案動機,並會以謀殺控罪將案件呈交予地檢署,將會在稍後公佈死者和疑犯身份。

