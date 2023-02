【有線新聞】

巴基斯坦前總統穆沙拉夫病逝,終年79歲。軍人出身的他曾支持美國向阿富汗發動反恐戰,成為塔利班針對目標,十多年前在彈劾壓力下被逼下台,長期流亡海外。

穆沙拉夫在軍校畢業後參與過1965年與印度的戰爭,又指揮過特種部隊及介入阿富汗內戰,後來升任陸軍參謀長及參聯會主席,1999年發動政變奪權,逼退時任總理謝里夫及其弟,即現任總理夏巴茲。

巴基斯坦及穆沙拉夫過去一度支援塔利班,但穆沙拉夫掌權後發生911恐襲,改為支持美國發動反恐戰打擊塔利班,巴基斯坦成為北約運送軍備物資的重要中轉站。

穆沙拉夫因此成為武裝分子目標,險遭炸彈暗殺,但他總統任內被懷疑策劃暗殺前總理貝娜齊爾,後來貝娜齊爾及謝里夫兩位前總理的派系在2008年聯手推動彈劾穆沙拉夫,逼使他最後下台流亡。

穆沙拉夫2013年回國,意圖捲土重來,但被取消參選資格,後來更被拘捕,2016年獲准保外就醫,到迪拜後一直未回國。缺席特別法庭審訊下,叛國罪成被判死刑,高等法院一年後推翻判決。

據報穆沙拉夫患有類澱粉沉積症,器官正常功能被破壞,需長期坐輪椅和躺臥病床,早前因出現併發症而入院多個月,周日在迪拜的醫院逝世,巴基斯坦軍方發聲明慰問遺屬。

