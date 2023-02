加州居民收到的中產階級退稅款項是否需要報稅（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州居民在去年10月收到「中產階級退稅款項」,這筆錢需要申報稅務嗎?

面對高油價及通貨膨脹,加州政府去年發給合資格的居民「中產階級退稅款項」(Middle Class Tax Refund)也被廣泛稱為紓困金.金額介於200至1,050元不等,儘管國稅局仍未就這筆紓困金是否要申報聯邦所得稅提出指引,但一些主要的報稅公司認為不需要申報這筆收入。

《舊金山紀事報》訪問報稅軟件公司TurboTax,該公司回覆表示,根據他們理解,收到的紓困金,不論在聯邦或州都無須申報稅務,但在TurboTax軟件上會出現「加州中產階級退稅」欄目,將金額填進去後,隨後會自動扣除,因此淨額為零。

要不要報這筆收入,專業會計師又是如何解讀呢?

專業會計師何美惠說:「很多會計師意見不一樣,有的人說要繳稅,有的人說不要繳稅,要繳稅的人講法是,因為他是一個收入,是一個雜項的收入,當州稅局給你一個1099表,就表示這是應該課稅的收入,你要自己決定。」

何美惠表示,當時州議會決定要發放這筆「紓困金」,是為了要補助州民因為物價指數上漲,而造成的生活上的困難,這就是General Welfare Rule,意思就是免稅。

何美惠說:「他們建議一般來講就是你先報,你先報700元的收入,你收到700塊錢的支票,他給你了1099表,這是一個收入的表格,他已經告訴你有一個700塊錢的收入,如果你沒有去報,你就會變成有個問題,就是國稅局系統就會亂了,他就會來給你催稅,我們一般的做法就是把收入報了,下面有一個叫做General Welfare Exclusion,也就是一般的福利免稅,兩個相減就是零。」

何美惠表示,最安全的做法還是徵詢會計師的意見。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。