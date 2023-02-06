加州居民收到的中產階級退稅款項是否需要報稅（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州居民在去年10月收到「中產階級退稅款項」，這筆錢需要申報稅務嗎？

面對高油價及通貨膨脹，加州政府去年發給合資格的居民「中產階級退稅款項」（Middle Class Tax Refund）也被廣泛稱為紓困金．金額介於200至1,050元不等，儘管國稅局仍未就這筆紓困金是否要申報聯邦所得稅提出指引，但一些主要的報稅公司認為不需要申報這筆收入。

《舊金山紀事報》訪問報稅軟件公司TurboTax，該公司回覆表示，根據他們理解，收到的紓困金，不論在聯邦或州都無須申報稅務，但在TurboTax軟件上會出現「加州中產階級退稅」欄目，將金額填進去後，隨後會自動扣除，因此淨額為零。

要不要報這筆收入，專業會計師又是如何解讀呢？

專業會計師何美惠說：「很多會計師意見不一樣，有的人說要繳稅，有的人說不要繳稅，要繳稅的人講法是，因為他是一個收入，是一個雜項的收入，當州稅局給你一個1099表，就表示這是應該課稅的收入，你要自己決定。」

何美惠表示，當時州議會決定要發放這筆「紓困金」，是為了要補助州民因為物價指數上漲，而造成的生活上的困難，這就是General Welfare Rule，意思就是免稅。

何美惠說：「他們建議一般來講就是你先報，你先報700元的收入，你收到700塊錢的支票，他給你了1099表，這是一個收入的表格，他已經告訴你有一個700塊錢的收入，如果你沒有去報，你就會變成有個問題，就是國稅局系統就會亂了，他就會來給你催稅，我們一般的做法就是把收入報了，下面有一個叫做General Welfare Exclusion，也就是一般的福利免稅，兩個相減就是零。」

何美惠表示，最安全的做法還是徵詢會計師的意見。

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