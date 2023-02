土耳其敘利亞7.8級淺層地震 致過萬死傷

【有線新聞】

土耳其南部7.8級淺層地震,連同鄰國敘利亞均災情嚴重,約2000人死亡、10,000人受傷。數以千計建築物倒塌,包括土耳其逾二千年歷史的古堡。區內錄得過百次餘震,土耳其下令全國停課一周。

有人拍攝到地震一刻有建築物瞬間倒塌,山搖地動間懷疑有電纜受損,有城鎮大停電。地震發生於土耳其凌晨4時許,震央位於南部城鎮努爾達伊以東,震源深度約18公里、屬淺層地震。

深夜逃過一劫的民眾在頹垣敗瓦救出被埋的人,但搜救期間險象環生,大片瓦礫突然倒塌,嚴寒天氣加上下雨增加救援難度,流離失所的災民情況亦嚴峻,當局已頒布最高級別的救災警戒。加上當地接連再有多次餘震,包括土耳其中部再錄得逾七級強震,天亮後多地繼續再有受損建築倒塌。多個機場損毀,航班升降一度暫停。東南部地標、有2000年歷史的加濟安泰普城堡亦損毀嚴重。

南面的鄰國敘利亞亦有多幢建築倒塌,當局正大規模疏散民眾,總統巴沙爾召開緊急會議評估災情

民防組織則將西北部列為災難區,區內黎巴嫩、塞浦路斯、以色列、伊拉克等多國都有震感,意大利當局更一度發出海嘯警告。

