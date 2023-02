【KTSF】

中國外交部發表的一份聲明部分指,中方對於美方使用武力襲擊民用無人飛艇表示強烈不滿和抗議,也指當局已多次告知美方飛艇為民用,因不可抗力進入美國,完全是意外情況。

聲明接著說,中國已要求美方以冷靜,專業和克制的方式妥善處理。

而這顆疑似為中國監視設備的氣球,究竟是否向美國做出情報蒐集,五角大廈已下令將與聯邦調查局及反情報單位合作,將擊落的氣球取回殘骸加以分析。

