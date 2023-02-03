灣區週六下午料降雨 或持續至週日上午

【KTSF 歐志洲報導】

星期五清晨開始的一場雨，給灣區許多地區增加了大約半英寸的雨水，預測星期六下午會再下雨，一直維持到星期日上午。

灣區上空的低氣壓從凌晨開始帶來降雨天氣，舊金山（三藩市）記錄到大約一吋的雨水，奧克蘭（屋崙）市中心大約有0.3吋。

多數地區週五晚的氣溫將維持在華氏40多度，聖荷西週六的氣溫會回升至60多度，東灣的奧克蘭和Walnut Creek週六的最高溫度也只稍微突破60度。

多數地區週六上午和下午較早時分還不會下雨，下雨天氣預料將從週六下午開始，一直到星期天早上，雨水應該是在0.25至半吋之間。

灣區和加州頭五個星期的雨水還沒有讓大家走出乾旱，截至週四，美國乾旱檢測還是顯示加州有約33%的地區還是處於極端乾旱，而有約九成的地區處於中等或更嚴重的乾旱。

Sierra 山區目前的積雪，是自1995年來的最高水平，氣象局仍舊給太浩湖地區從週六傍晚至星期天發出冬天暴雪預警。

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