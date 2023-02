灣區週六下午料降雨 或持續至週日上午

【KTSF 歐志洲報導】

星期五清晨開始的一場雨,給灣區許多地區增加了大約半英寸的雨水,預測星期六下午會再下雨,一直維持到星期日上午。

灣區上空的低氣壓從凌晨開始帶來降雨天氣,舊金山(三藩市)記錄到大約一吋的雨水,奧克蘭(屋崙)市中心大約有0.3吋。

多數地區週五晚的氣溫將維持在華氏40多度,聖荷西週六的氣溫會回升至60多度,東灣的奧克蘭和Walnut Creek週六的最高溫度也只稍微突破60度。

多數地區週六上午和下午較早時分還不會下雨,下雨天氣預料將從週六下午開始,一直到星期天早上,雨水應該是在0.25至半吋之間。

灣區和加州頭五個星期的雨水還沒有讓大家走出乾旱,截至週四,美國乾旱檢測還是顯示加州有約33%的地區還是處於極端乾旱,而有約九成的地區處於中等或更嚴重的乾旱。

Sierra 山區目前的積雪,是自1995年來的最高水平,氣象局仍舊給太浩湖地區從週六傍晚至星期天發出冬天暴雪預警。

