舊金山規劃委員會通過向日落區一餐廳發牌開大麻店

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）日落區的一間意大利餐廳，向市府申請在餐廳的二樓開設大麻店，市府週四舉行公聽會，有反對的市民去到市府大樓外抗議，市府規劃委員會最終一致通過，向餐廳發出大麻零售牌照。

兒童牙科醫生彭小姐說：「他們可以找其他的地方，少點小朋友的地方，為什麼要找這個這麼多小朋友的地方，我們不明白，那些家長不敢帶小朋友過來的話，不就影響到我們的生意，這怎麼是創造就業機會呢？市政府經常說開大麻店創造就業機會，但相反是損害到這裡的就業機會。」

市府規劃委員會週四舉行公聽會，討論是否發牌予該間意大利餐廳，有反對的市民到場抗議，原因是附近有幼兒園、學校及兒童牙科診所，開大麻店不單會對兒童造成不良影響，亦會令車位不足的問題更嚴重。

日落區居民王婆婆說：「加州大學的研究報告指，吸了大麻會學不到東西，會腦退化，聯邦就當大麻是一級毒品，那些人為了自己的喜好或利益，就盡量爭取去出售大麻，市參事是我們用納稅人的錢請回來的，應該是保護大眾。」

在聽證會上，贊成開大麻店的人士表示，未成年人士若要取得大麻，一定會有他們的辦法，提供一個合法出售的地點，可以降低未經規管的銷售，大麻店將會有專人檢查身份證，禁止未成年人士進入，而經過的人亦不會看到店內的大麻產品。

一位曾經大麻成癮的市民表示，深知大麻帶來的害處，說雖然大麻店附近600英呎內沒有學校，是合乎法例規管，但大麻店對面就有一間幼兒園，認為使用大麻是沒有問題，但開在這個地點就是大錯特錯。

有規劃委員認為，大麻店可以活化附近的社區，又指市民對大麻有誤解，最終以7比0一致通過發出牌照，大麻店將會開在日落區Taraval街夾18 Avenue的意大利餐廳樓上。

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