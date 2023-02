舊金山規劃委員會通過向日落區一餐廳發牌開大麻店

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)日落區的一間意大利餐廳,向市府申請在餐廳的二樓開設大麻店,市府週四舉行公聽會,有反對的市民去到市府大樓外抗議,市府規劃委員會最終一致通過,向餐廳發出大麻零售牌照。

兒童牙科醫生彭小姐說:「他們可以找其他的地方,少點小朋友的地方,為什麼要找這個這麼多小朋友的地方,我們不明白,那些家長不敢帶小朋友過來的話,不就影響到我們的生意,這怎麼是創造就業機會呢?市政府經常說開大麻店創造就業機會,但相反是損害到這裡的就業機會。」

市府規劃委員會週四舉行公聽會,討論是否發牌予該間意大利餐廳,有反對的市民到場抗議,原因是附近有幼兒園、學校及兒童牙科診所,開大麻店不單會對兒童造成不良影響,亦會令車位不足的問題更嚴重。

日落區居民王婆婆說:「加州大學的研究報告指,吸了大麻會學不到東西,會腦退化,聯邦就當大麻是一級毒品,那些人為了自己的喜好或利益,就盡量爭取去出售大麻,市參事是我們用納稅人的錢請回來的,應該是保護大眾。」

在聽證會上,贊成開大麻店的人士表示,未成年人士若要取得大麻,一定會有他們的辦法,提供一個合法出售的地點,可以降低未經規管的銷售,大麻店將會有專人檢查身份證,禁止未成年人士進入,而經過的人亦不會看到店內的大麻產品。

一位曾經大麻成癮的市民表示,深知大麻帶來的害處,說雖然大麻店附近600英呎內沒有學校,是合乎法例規管,但大麻店對面就有一間幼兒園,認為使用大麻是沒有問題,但開在這個地點就是大錯特錯。

有規劃委員認為,大麻店可以活化附近的社區,又指市民對大麻有誤解,最終以7比0一致通過發出牌照,大麻店將會開在日落區Taraval街夾18 Avenue的意大利餐廳樓上。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。