研究顯示疫情期間 美國以至全球學生學習能力受嚴重影響

【KTSF 梁展穎報導】

最新的研究顯示,在疫情期間,美國以至全球的學生,學習能力受到嚴重的影響。

在疫情高峰期,所有課堂都取消,學生需要在網上上課。

最新一項研究分析在疫情時,學生的學習能力和進度,研究涉及12個國家和42個數據。

Lenox Hill醫院Tara Narula醫生說:「他們發現小朋友的學習,比去年退步了35%。」

根據《自然人類行為期刊》,研究人員說直到今天,學生仍然未完全恢復學習能力。

研究發現,遙距授課不成比例地影響弱勢背景的學生。

在2022年全國的進度考試顯示,四年級和八年級的學生,閱讀能力普遍退步,但數學科退步得最大。

究竟學生如何追上學習進度?

Narula醫生說:「有些研究人員建議學生參加課後活動、暑假活動,加長上課的時間,或在網上或用apps學習。」

一位教育專家說,父母可以鼓勵小朋友增加和老師及同學溝通,和教導他們良好的學習習慣。

