研究顯示疫情期間 美國以至全球學生學習能力受嚴重影響

【KTSF 梁展穎報導】

最新的研究顯示，在疫情期間，美國以至全球的學生，學習能力受到嚴重的影響。

在疫情高峰期，所有課堂都取消，學生需要在網上上課。

最新一項研究分析在疫情時，學生的學習能力和進度，研究涉及12個國家和42個數據。

Lenox Hill醫院Tara Narula醫生說：「他們發現小朋友的學習，比去年退步了35%。」

根據《自然人類行為期刊》，研究人員說直到今天，學生仍然未完全恢復學習能力。

研究發現，遙距授課不成比例地影響弱勢背景的學生。

在2022年全國的進度考試顯示，四年級和八年級的學生，閱讀能力普遍退步，但數學科退步得最大。

究竟學生如何追上學習進度？

Narula醫生說：「有些研究人員建議學生參加課後活動、暑假活動，加長上課的時間，或在網上或用apps學習。」

一位教育專家說，父母可以鼓勵小朋友增加和老師及同學溝通，和教導他們良好的學習習慣。

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