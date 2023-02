【KTSF】

史丹福大學的兒童醫院慶祝農曆新年,是自從新型肺炎疫情以來,第一次為小朋友舉行實體的農曆新年慶祝活動。

史丹福Lucile Packard兒童醫院週四在醫院大堂舉行慶祝兔年的活動,為了保障住院兒童的安全,院方設立不同的攤位,讓小朋友和他們的家人觀看表演,瀏覽有關農曆新年的書本和手工藝品,又有過年食品。

有小朋友需要長期住院接受治療,而這個充滿節日氣氛的活動,為住院兒童帶來了歡樂。

