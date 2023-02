【KTSF】

一名男子星期三晚走入舊金山(三藩市)Outer Richmond一間猶太教堂,然後在教堂裡面開槍,沒有人受傷,聯邦調查局介入,正在搜尋涉嫌男子的下落。

這名男子走入舊金山Outer Richmond區一間猶太教堂,開了多槍之後逃去,調查人員其後發現,所開的可能是空彈。

這名男子也涉嫌在前一晚走入相隔大約十個街口的Balboa戲院,並且揮舞疑似手槍。

加州一個猶太組織要求當局對事件列為「仇恨犯罪」處理。

