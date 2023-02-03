男子涉嫌針對亞裔施襲 被舊金山地檢處起訴仇恨犯罪（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山（三藩市）地檢處宣布以仇恨犯罪起訴一名在三宗襲擊事件中，針對亞裔受害人的男子。

舊金山地檢官謝安宜（Brooke Jenkins）透露，有三名亞裔在1月30日在Dolores公園被同一名男子襲擊，其中一名受害人是73歲的長者，涉案人涉嫌向受害人丟擲磚塊和鐵閘。

警方就事件逮捕了30歲的Armando Sanchez Vazuquez，地檢處表示，有證據指向這是一宗仇恨事件，因為這名男子在襲擊受害人的時候，喊出帶種族歧視的字句，包括叫受害人“回去中國”，地檢處表示，三名受害人沒有受傷。

地檢處週三正式起訴被告三項涉嫌用致命性武器襲擊，和一項虐老指控，被告對控罪表示不認罪，所有指控一旦定罪，被告將要面對長達十年的監禁。

地撿官謝安宜補充說，仇恨犯罪並不只是局限於涉案人使用帶有種族歧視的字句。

謝安宜說：「在我擔任仇恨罪案檢控官時，有一宗事件，涉案人沒有使用任何種族歧視的字句，但非常明顯的專挑亞裔女子下手，我當時相信有足夠的規律顯示，涉案人的行動有出於仇恨動機。」

至於週六舉行的農曆新年大遊行，謝安宜表示，警方會確保遊行隊伍和觀眾都受到保護，但也提醒民眾，要是看到任何人有可疑的舉動，必須通知在場的執法人員。

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