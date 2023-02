男子涉嫌針對亞裔施襲 被舊金山地檢處起訴仇恨犯罪（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)地檢處宣布以仇恨犯罪起訴一名在三宗襲擊事件中,針對亞裔受害人的男子。

舊金山地檢官謝安宜(Brooke Jenkins)透露,有三名亞裔在1月30日在Dolores公園被同一名男子襲擊,其中一名受害人是73歲的長者,涉案人涉嫌向受害人丟擲磚塊和鐵閘。

警方就事件逮捕了30歲的Armando Sanchez Vazuquez,地檢處表示,有證據指向這是一宗仇恨事件,因為這名男子在襲擊受害人的時候,喊出帶種族歧視的字句,包括叫受害人“回去中國”,地檢處表示,三名受害人沒有受傷。

地檢處週三正式起訴被告三項涉嫌用致命性武器襲擊,和一項虐老指控,被告對控罪表示不認罪,所有指控一旦定罪,被告將要面對長達十年的監禁。

地撿官謝安宜補充說,仇恨犯罪並不只是局限於涉案人使用帶有種族歧視的字句。

謝安宜說:「在我擔任仇恨罪案檢控官時,有一宗事件,涉案人沒有使用任何種族歧視的字句,但非常明顯的專挑亞裔女子下手,我當時相信有足夠的規律顯示,涉案人的行動有出於仇恨動機。」

至於週六舉行的農曆新年大遊行,謝安宜表示,警方會確保遊行隊伍和觀眾都受到保護,但也提醒民眾,要是看到任何人有可疑的舉動,必須通知在場的執法人員。

