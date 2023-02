因應拜登政府廢除「公共負擔」規定 舊金山及Santa Clara縣撤銷相關訴訟

【KTSF 萬若全報導】

特朗普時代對移民社區提出的「公共負擔」的新規定,被舊金山及Santa Clara縣告上法庭,週四兩縣宣布自動結束長達多年的訴訟,因為「公共負擔」新規定已被拜登政府廢除。

舊金山市府律師邱信福和Santa Clara縣府律師James Williams,週四宣布他們已自願結束,針對特朗普時代有關移民的「公共負擔」的規定提出的訴訟,因為該規則已經失效且無法恢復。

在特朗普政府時代,國土安全部在2019年宣布一項「以公共負擔為由不得入境」的新規定,按照正常的程序,「公共負擔」的定義是申請移民美國、申請綠卡或申請更改居留身份的人士,如果被美國政府視為未來可能成為美國的公共負擔,美國政府就有理由可以拒絕他們的申請。

而涉及「公共負擔」的事由包括:領取公共的現金救濟,或獲得由Medicaid支付的長期護理服務等福利。

特朗普上台後收緊規定,要求綠卡申請人符合幾項基於收入與財富的條件,申請人必須提交1-944表格,聲明自給自足,不會依賴美國政府的救濟,特朗普政府這項改變被視為顛覆近140年的法律先例。

同年舊金山和Santa Clara縣提出全國第一宗訴訟,指控該規定將對進入美國或正在經歷入籍程序的移民進行財富測試,同時在移民社區中灌輸恐懼,阻止他們參與公民生活或公益計劃。

第九巡迴上訴法院裁定阻止該規定生效,拜登政府上台後也廢除了該新規定,改為回到原有的「公共負擔」規定。

舊金山市府律師邱信福說,這場訴訟成功保護了移民社區免受特朗普移民新規則的影響,移民社區可以放心,沒有人需要害怕尋求政府的援助和計劃,而美國將繼續尊重歡迎來自不同背景的移民的傳統。

