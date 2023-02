加州中谷六死槍擊血案 警拘兩疑犯

【KTSF 張擎鳳報導】

加州中谷地區Tulare縣警表示,兩名幫派成員於週四早上被捕,他們同1月份在該縣Goshen農業社區發生的屠殺案有關,事件中有6人身亡,包括一名嬰兒。

在1月16號,一個位於加州中部Goshen農業社區的家庭受到槍擊,導致6人死亡,當中包括一名嬰兒。

警方調查後指,這宗屠殺事件和幫派暴力有關。

經過連日的調查和監視,當局已經拘捕了兩人。

Tulare縣警局長Mike Boudreaux說:「今天,我宣布逮捕了35歲,居住在Goshen地區的Angel Uriarte,和25歲,居住在Visalia市的Noah Beard。」

當中的Noah Beard直接被拘留,而Angel Uriarte與聯邦執法人員駁火後受傷,正在接受手術,但情況穩定。

兩人和受害者家屬有長期的幫派暴力歷史,但目前案件的動機仍然未明,兩人面對六項謀殺罪,和其他罪行的起訴。

