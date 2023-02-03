加州中谷六死槍擊血案 警拘兩疑犯

【KTSF 張擎鳳報導】

加州中谷地區Tulare縣警表示，兩名幫派成員於週四早上被捕，他們同1月份在該縣Goshen農業社區發生的屠殺案有關，事件中有6人身亡，包括一名嬰兒。

在1月16號，一個位於加州中部Goshen農業社區的家庭受到槍擊，導致6人死亡，當中包括一名嬰兒。

警方調查後指，這宗屠殺事件和幫派暴力有關。

經過連日的調查和監視，當局已經拘捕了兩人。

Tulare縣警局長Mike Boudreaux說：「今天，我宣布逮捕了35歲，居住在Goshen地區的Angel Uriarte，和25歲，居住在Visalia市的Noah Beard。」

當中的Noah Beard直接被拘留，而Angel Uriarte與聯邦執法人員駁火後受傷，正在接受手術，但情況穩定。

兩人和受害者家屬有長期的幫派暴力歷史，但目前案件的動機仍然未明，兩人面對六項謀殺罪，和其他罪行的起訴。

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