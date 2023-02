Palo Alto匪徒用偷龍轉鳳手法 偷走婆婆金項鍊

【KTSF】

Palo Alto發生偷金項鍊的案件,匪徒用偷龍轉鳳的手法,偷走一個60多歲婆婆戴著的金項鍊。

警方表示,案發地點是El Camino Real 4170號Walgreens的停車場,女事主週四早上11時左右報警,案發前女事主剛剛泊好車,從車裡出來後,一輛白色房車駛過來停在她附近,車上有一男一女。

女乘客問事主哪裡是高速公路,女事主回答後,車上的女人叫女事主走近他們的汽車,將一隻戒指戴在事主的手指,說要多謝她,女事主說不必,並將戒指還給女匪徒。

後來女匪徒下車,為事主戴上一條項鍊,意思是要答謝她。

當女事主回家後發現,匪徒在給她新項鍊時,偷走了她的金項鍊,價值超過1000元。

受害人說,兩名匪徒可能是印度裔,50到60歲,警方呼籲長者和照顧他們的人提高警覺,呼籲長者不要接近陌生人以及汽車。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。