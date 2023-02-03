Palo Alto匪徒用偷龍轉鳳手法 偷走婆婆金項鍊

February 3, 2023 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF】

Palo Alto發生偷金項鍊的案件，匪徒用偷龍轉鳳的手法，偷走一個60多歲婆婆戴著的金項鍊。

警方表示，案發地點是El Camino Real 4170號Walgreens的停車場，女事主週四早上11時左右報警，案發前女事主剛剛泊好車，從車裡出來後，一輛白色房車駛過來停在她附近，車上有一男一女。

女乘客問事主哪裡是高速公路，女事主回答後，車上的女人叫女事主走近他們的汽車，將一隻戒指戴在事主的手指，說要多謝她，女事主說不必，並將戒指還給女匪徒。

後來女匪徒下車，為事主戴上一條項鍊，意思是要答謝她。

當女事主回家後發現，匪徒在給她新項鍊時，偷走了她的金項鍊，價值超過1000元。

受害人說，兩名匪徒可能是印度裔，50到60歲，警方呼籲長者和照顧他們的人提高警覺，呼籲長者不要接近陌生人以及汽車。

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