美國指控「間諜氣球」飛越領空 中方認「飛艇」來自中國誤入美國

美國蒙大拿州發現一個懷疑中國間諜氣球,國防部正追蹤監視,暫時不建議將氣球擊落,美方稱已向中方說明事件嚴重性。在北京,中國外交部指氣球其實是民用「飛艇」,用於氣象等科研。

美國蒙大拿州南部比靈斯市上空周三有人拍攝到一個巨大白色氣球,國防部沒證實這個是否疑似中國間諜氣球,有官員稱一個氣球日前由阿拉斯加穿越加拿大上空進入蒙大拿州,體積估計約三架巴士般大,最初由民航機上的人發現通報,軍方派出軍機監察。

五角大樓稱氣球幾乎肯定屬於中國,以飛行軌跡推斷可能會經過州內部分敏感地點,試圖收集情報。

正外訪的防長奧斯汀跟參謀長聯席會議主席米利、北美防空司令部司令等高層開會,一度打算擊落氣球,出動F22戰機及預警機候命,比靈斯機場曾暫停飛機升降兩小時。不過軍方高層討論後認為氣球現時位置高於民航機飛行水平,不構成即時危險,反而若擊落氣球,殘骸太大可能危及地面民眾安全,最後決定不擊落氣球。

美軍其中一個核彈基地位於蒙大拿州,存有可攜帶核彈頭的民兵三型洲際彈道導彈,軍方評估認為這種間諜氣球所收集的情報價值不高,因中國的近地軌道間諜衛星已可做到。

美方已透過華盛頓和北京的外交渠道向中方說明事件嚴重性,表明若有需要,會採取措施保護國家和民眾安全。

在北京,中國外交部承認有關民用「飛艇」來自中國,用於氣象等科研,受西風帶影響及自身控制力有限,嚴重偏離預定航線,中方對「飛艇」因不可抗力誤入美國表示遺憾,將繼續同美方保持溝通,妥善處理意外。

