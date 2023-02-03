陪審團裁定馬斯克推文沒誤導投資者

【KTSF 張麗月報導】

電動車Tesla創辦人馬斯克2018年發出的推文，涉嫌誤導Tesla股東所引起的集體民事訴訟案，審訊了三星期之後，週五結案陳詞，馬斯克親身出席舊金山（三藩市）聯邦法庭的聆訊，而陪審團週五也快速裁定，馬斯克並沒有誤導投資者。

馬斯克2018年發出的兩個推文表示，在將Tesla私有化方面已經取得融資保證，這個講法導致當時Tesla的股價大幅波動，而事實是馬斯克並未有取得明確的融資保證，也根本沒有Tesla私有化這回事。

有部份投資者因此指控馬斯克這些推文有欺詐投資者之嫌，於是在舊金山提出集體訴訟，要求賠償，案件審訊了三星期，週五結案陳詞。

馬斯克的代表律師在法庭上承認，馬斯克2018年的推文是“技術上的不准確”，但這些不是太好的推文並未構成欺詐，而法官也曾經指示陪審團說，馬斯克這些推文，技術上是虛假和有誤導成份。

但結果由九人組成的陪審團，週五經過大約兩小時退庭商議之後，裁定馬斯克並沒有誤導投資者。

當裁決宣讀時，馬斯克已離開法庭，他隨後也發推文，對裁決表示歡迎。

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