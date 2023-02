陪審團裁定馬斯克推文沒誤導投資者

【KTSF 張麗月報導】

電動車Tesla創辦人馬斯克2018年發出的推文,涉嫌誤導Tesla股東所引起的集體民事訴訟案,審訊了三星期之後,週五結案陳詞,馬斯克親身出席舊金山(三藩市)聯邦法庭的聆訊,而陪審團週五也快速裁定,馬斯克並沒有誤導投資者。

馬斯克2018年發出的兩個推文表示,在將Tesla私有化方面已經取得融資保證,這個講法導致當時Tesla的股價大幅波動,而事實是馬斯克並未有取得明確的融資保證,也根本沒有Tesla私有化這回事。

有部份投資者因此指控馬斯克這些推文有欺詐投資者之嫌,於是在舊金山提出集體訴訟,要求賠償,案件審訊了三星期,週五結案陳詞。

馬斯克的代表律師在法庭上承認,馬斯克2018年的推文是“技術上的不准確”,但這些不是太好的推文並未構成欺詐,而法官也曾經指示陪審團說,馬斯克這些推文,技術上是虛假和有誤導成份。

但結果由九人組成的陪審團,週五經過大約兩小時退庭商議之後,裁定馬斯克並沒有誤導投資者。

當裁決宣讀時,馬斯克已離開法庭,他隨後也發推文,對裁決表示歡迎。

