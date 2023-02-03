陪審團裁定馬斯克推文沒誤導投資者

February 3, 2023 新聞, 灣區新聞, 熱點關注, 財經新聞
馬斯克 (Trevor Cokley / USAF)

【KTSF 張麗月報導】

電動車Tesla創辦人馬斯克2018年發出的推文，涉嫌誤導Tesla股東所引起的集體民事訴訟案，審訊了三星期之後，週五結案陳詞，馬斯克親身出席舊金山（三藩市）聯邦法庭的聆訊，而陪審團週五也快速裁定，馬斯克並沒有誤導投資者。

馬斯克2018年發出的兩個推文表示，在將Tesla私有化方面已經取得融資保證，這個講法導致當時Tesla的股價大幅波動，而事實是馬斯克並未有取得明確的融資保證，也根本沒有Tesla私有化這回事。

有部份投資者因此指控馬斯克這些推文有欺詐投資者之嫌，於是在舊金山提出集體訴訟，要求賠償，案件審訊了三星期，週五結案陳詞。

馬斯克的代表律師在法庭上承認，馬斯克2018年的推文是“技術上的不准確”，但這些不是太好的推文並未構成欺詐，而法官也曾經指示陪審團說，馬斯克這些推文，技術上是虛假和有誤導成份。

但結果由九人組成的陪審團，週五經過大約兩小時退庭商議之後，裁定馬斯克並沒有誤導投資者。

當裁決宣讀時，馬斯克已離開法庭，他隨後也發推文，對裁決表示歡迎。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*