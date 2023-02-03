日落區市議員殷嘉立打算將台灣夜市引進舊金山（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

代表舊金山（三藩市）日落區的市議員殷嘉立（Joe Engardio）打算將台灣風格的夜市引進舊金山，今年6月率先在日落區的Irving街推動領航試點計劃，帶您了解詳情。

台灣的夜市人擠人，各種美食琳瑯滿目，而且各具特色，好吃的店家甚至天天大排長龍，這樣的景象如果搬到舊金山市，會是甚麼樣的光景？

舊金山日落區市議員殷嘉立去年底勝選之後不久，就隨另一半回台灣探親，也探訪了台北市知名的饒河夜市，深度體驗了台灣的夜市文化，也帶來新的啟發。

殷嘉立說：「我到訪台北時夜市非常熱鬧和精彩，我想我們應該讓舊金山引進受台北啟發的夜市，人們可以聚在一起享受食物、遊戲、藝術和手工藝品等，主要是讓社區能凝聚起來，我想日落區會很愛它。」

目前台灣夜市概念的夜市計劃，已經有初步構想，從今年6月開始，會在日落區熱鬧的Irving商業區展開領航計劃。

殷嘉立說：「我們想在Irving街開始夜市,因為那裏有很多小商業能從中受益,我們要確保所有的餐廳及小商業,可以成為夜市的一部份,以重振小商業區的活力。」

這項領航計劃預計在6月起實施，每兩個月會有一次夜市，目前訂出在6月、8月和10月各舉辦一次，不過具體在Irving街上哪一個路段，目前尚在規劃中。

如果推行成功，將擴展至日落區其他商業區，例如Taraval街和Noriega街，而下一個試點則選在有Lucky超市的Lakeshore Plaza。

殷嘉立說：「這個夜市會跟台北的夜市相似，會在街上舉辦，街上會有店家，民眾可以在街上享受美食和玩遊戲，或是販售手工藝品，會有音樂，所以是真的街會的經驗，但是街邊所有的商家也會營業，民眾也可以在這些商店來來去去。」

不過晚間辦活動，最大的考驗應該是安全問題，要如何說服消費者晚上出門，這一點殷嘉立也考慮到了。

殷嘉立說：「我想有個夜市可以幫助社區安全，因為當社區的人們出來，讓鄰里活躍起來並且互相照應，會讓街道更為安全，當然警察部門以及Taraval警分局，他們也對此感到興奮，因為他們喜歡社區團建的想法，他們也會支持我們，縣警長也很興奮，他說會派人來確保每個人的安全。」

殷嘉立上任滿四個星期了，他將公共安全以及教育作為優先要務，因此上任後優先拜訪日落區的警分局，和每一位警員深入交流，也會晤了區內的12間學校。

殷嘉立說：「所以我花了很多時間跟警員會晤，了解他們的需求，了解我做為立法者能如何幫助他們，我們也會晤了日落區所有12間學校，最初幾週我們聆聽民眾意見、會晤民眾，了解如何做出改變。」

對於在日落區協助長者安裝Ring監視門鈴計劃，殷嘉立說，他會繼續推動下去，不過他認為，監視錄影系統固然重要，更重要的是加強檢控犯案的匪徒，因此他支持有足夠的警力維持治安，也支持舊金山地檢官謝安宜（Brooke Jenkins）起訴罪犯。

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