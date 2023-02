日落區市議員殷嘉立打算將台灣夜市引進舊金山（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

代表舊金山(三藩市)日落區的市議員殷嘉立(Joe Engardio)打算將台灣風格的夜市引進舊金山,今年6月率先在日落區的Irving街推動領航試點計劃,帶您了解詳情。

台灣的夜市人擠人,各種美食琳瑯滿目,而且各具特色,好吃的店家甚至天天大排長龍,這樣的景象如果搬到舊金山市,會是甚麼樣的光景?

舊金山日落區市議員殷嘉立去年底勝選之後不久,就隨另一半回台灣探親,也探訪了台北市知名的饒河夜市,深度體驗了台灣的夜市文化,也帶來新的啟發。

殷嘉立說:「我到訪台北時夜市非常熱鬧和精彩,我想我們應該讓舊金山引進受台北啟發的夜市,人們可以聚在一起享受食物、遊戲、藝術和手工藝品等,主要是讓社區能凝聚起來,我想日落區會很愛它。」

目前台灣夜市概念的夜市計劃,已經有初步構想,從今年6月開始,會在日落區熱鬧的Irving商業區展開領航計劃。

殷嘉立說:「我們想在Irving街開始夜市,因為那裏有很多小商業能從中受益,我們要確保所有的餐廳及小商業,可以成為夜市的一部份,以重振小商業區的活力。」

這項領航計劃預計在6月起實施,每兩個月會有一次夜市,目前訂出在6月、8月和10月各舉辦一次,不過具體在Irving街上哪一個路段,目前尚在規劃中。

如果推行成功,將擴展至日落區其他商業區,例如Taraval街和Noriega街,而下一個試點則選在有Lucky超市的Lakeshore Plaza。

殷嘉立說:「這個夜市會跟台北的夜市相似,會在街上舉辦,街上會有店家,民眾可以在街上享受美食和玩遊戲,或是販售手工藝品,會有音樂,所以是真的街會的經驗,但是街邊所有的商家也會營業,民眾也可以在這些商店來來去去。」

不過晚間辦活動,最大的考驗應該是安全問題,要如何說服消費者晚上出門,這一點殷嘉立也考慮到了。

殷嘉立說:「我想有個夜市可以幫助社區安全,因為當社區的人們出來,讓鄰里活躍起來並且互相照應,會讓街道更為安全,當然警察部門以及Taraval警分局,他們也對此感到興奮,因為他們喜歡社區團建的想法,他們也會支持我們,縣警長也很興奮,他說會派人來確保每個人的安全。」

殷嘉立上任滿四個星期了,他將公共安全以及教育作為優先要務,因此上任後優先拜訪日落區的警分局,和每一位警員深入交流,也會晤了區內的12間學校。

殷嘉立說:「所以我花了很多時間跟警員會晤,了解他們的需求,了解我做為立法者能如何幫助他們,我們也會晤了日落區所有12間學校,最初幾週我們聆聽民眾意見、會晤民眾,了解如何做出改變。」

對於在日落區協助長者安裝Ring監視門鈴計劃,殷嘉立說,他會繼續推動下去,不過他認為,監視錄影系統固然重要,更重要的是加強檢控犯案的匪徒,因此他支持有足夠的警力維持治安,也支持舊金山地檢官謝安宜(Brooke Jenkins)起訴罪犯。

