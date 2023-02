英國港人團體舉辦第10屆香港節 慶祝香港開埠182周年（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

1841年1月26日是香港的開埠日,名為「香港繆詩菴」的英國港人團體聯同多個組織,舉辦一連5日的第10屆香港節,慶祝香港開埠182周年。

1842年的1月26日,是香港開埠的日子,香港第一面英國旗當日在上環水坑口街緩緩升起。

自此之後,香港便在英國人管治下,成為遠東最文明和先進的地方之一,有在英國港人團體香港繆詩菴(Museum of Hong Kong)聯合多個組織舉辦一連5日的第10屆香港節,主辦人李志烺表示,他從2014年起每年的香港開埠日,他都在香港舉辦香港節活動,直至2021年,在香港最後一次舉辦後,已感到風險,而去年第九屆的香港節,就移師到英國倫敦舉行。

李志烺說:「我們做這活動的時候,我們同時連接兩個歷史的時空,一個就是我們一直以來,1月26號香港誕生的日子,開埠日來做紀念,那過去十年,我們一直都在做。」

李志烺就表示,之所以使用《香港節》名稱,是因為1969年的香港節,是一個象徵香港人,更進一步鞏固自己身份認同的一個節日,所以想承傳這兩種文化。

記者在現場看到香港開埠歷史相關照片和文物,而記者最感興趣就是這張1937年日本印制的《最近東亞形勢圖解》,地圖用漫畫的形式,標註了日軍發動戰爭前的東亞地區,各政治勢力的劃分,及兵力部署等的大量信息。

另一方面,《香港節》活動亦展出關於戰前香港與台灣的歷史,三個英國海外屬地安圭拉、直布羅陀與香港,在1967年不同的命運抉擇,以及關於2019年反送中運動的藝術展品。

時事評論員潘東凱(Gordon Poon)說:「其實我們所有香港人應該認識我們的歷史,和過去如果沒有英國,就沒有香港,沒有香港,我們這群人就不會出現在這個政治和文化領域內,我們只不過會是廣東華人一部份。」

記者當日在現場亦見到有不少持BNO移居英國的港人參加,其中包括來了英國10個月的何先生,他表示,一來到由於天氣寒冷的關係,令他手腳生瘡,但看完醫生適應過後,交通和食物方面就沒有大問題。

何先生說:「我主要是為了我孫子而來英國,三代已經過來英國了,為了孫兒在這兒讀書,一到埗倫敦後,有好多香港人,有好多的組織,我在網上或者社交軟件,有什麼聚會我都會去,每一個聚會我都會去,我是喜歡認識多些香港人,接觸多些香港人。」

他表示,最近得知有移英港人自殺的消息後,他感到婉惜,希望大家可以同心協力,關懷身邊人,活動在其後亦請來多位嘉賓發言和舉辦講座,當中包括香港監察行政總裁羅傑斯、港僑協會主席鄭文傑、學者鍾劍華和陶傑等。

主辦人表示,希望多些人可以了解香港的歷史,與此同時,希望更加多英國人了解香港,下年亦都會再舉辦活動。

