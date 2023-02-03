英國港人團體舉辦第10屆香港節 慶祝香港開埠182周年（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

1841年1月26日是香港的開埠日，名為「香港繆詩菴」的英國港人團體聯同多個組織，舉辦一連5日的第10屆香港節，慶祝香港開埠182周年。

1842年的1月26日，是香港開埠的日子，香港第一面英國旗當日在上環水坑口街緩緩升起。

自此之後，香港便在英國人管治下，成為遠東最文明和先進的地方之一，有在英國港人團體香港繆詩菴（Museum of Hong Kong）聯合多個組織舉辦一連5日的第10屆香港節，主辦人李志烺表示，他從2014年起每年的香港開埠日，他都在香港舉辦香港節活動，直至2021年，在香港最後一次舉辦後，已感到風險，而去年第九屆的香港節，就移師到英國倫敦舉行。

李志烺說：「我們做這活動的時候，我們同時連接兩個歷史的時空，一個就是我們一直以來，1月26號香港誕生的日子，開埠日來做紀念，那過去十年，我們一直都在做。」

李志烺就表示，之所以使用《香港節》名稱，是因為1969年的香港節，是一個象徵香港人，更進一步鞏固自己身份認同的一個節日，所以想承傳這兩種文化。

記者在現場看到香港開埠歷史相關照片和文物，而記者最感興趣就是這張1937年日本印制的《最近東亞形勢圖解》，地圖用漫畫的形式，標註了日軍發動戰爭前的東亞地區，各政治勢力的劃分，及兵力部署等的大量信息。

另一方面，《香港節》活動亦展出關於戰前香港與台灣的歷史，三個英國海外屬地安圭拉、直布羅陀與香港，在1967年不同的命運抉擇，以及關於2019年反送中運動的藝術展品。

時事評論員潘東凱（Gordon Poon）說：「其實我們所有香港人應該認識我們的歷史，和過去如果沒有英國，就沒有香港，沒有香港，我們這群人就不會出現在這個政治和文化領域內，我們只不過會是廣東華人一部份。」

記者當日在現場亦見到有不少持BNO移居英國的港人參加，其中包括來了英國10個月的何先生，他表示，一來到由於天氣寒冷的關係，令他手腳生瘡，但看完醫生適應過後，交通和食物方面就沒有大問題。

何先生說：「我主要是為了我孫子而來英國，三代已經過來英國了，為了孫兒在這兒讀書，一到埗倫敦後，有好多香港人，有好多的組織，我在網上或者社交軟件，有什麼聚會我都會去，每一個聚會我都會去，我是喜歡認識多些香港人，接觸多些香港人。」

他表示，最近得知有移英港人自殺的消息後，他感到婉惜，希望大家可以同心協力，關懷身邊人，活動在其後亦請來多位嘉賓發言和舉辦講座，當中包括香港監察行政總裁羅傑斯、港僑協會主席鄭文傑、學者鍾劍華和陶傑等。

主辦人表示，希望多些人可以了解香港的歷史，與此同時，希望更加多英國人了解香港，下年亦都會再舉辦活動。

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