全美大部份地區面對嚴冬惡劣天氣 數百萬人受影響

【KTSF 張擎鳳報導】
全國的大部份地區仍將應對嚴冬的惡劣天氣，由南部到東北部都會有數以百萬計的人受影響。
一場凍雨加雨雪的風暴襲擊了中西部和南部的部份地區，包括德州的奧斯汀市。
由於天氣原因，截至週三晚，德州有超過37萬戶居民斷電，而道路狀況有時亦變得很危險。
在愛荷華州首都Des Moines市，一輛載有乘客的大學巴士，在當地1-63號高速公路上側翻，導致有人受傷。
Polk縣警局隊長Ryan Evans說：「巴士似是一度越出車道，然後又過度矯正，可能由於路滑水而造成事故。」
這場冬季風暴還為阿肯色、肯塔基、伊利諾伊、密蘇里和奧克拉荷馬等多個州，部份地區帶來超過一英寸的雨雪。
現在東北部正準備迎接另一場寒冷的風暴，國家氣象局表示，緬因州和新罕布什爾州的部份地區，預計將有至少零下50度的寒風。
緬因州應急管理局Vanessa Corson說：「重要的是本週末，最好盡可能留在室內，這是在家看Netflix的好理由。」
直到星期六下午，東北大部份地區都處於寒風觀察或警告之下。
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