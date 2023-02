全美大部份地區面對嚴冬惡劣天氣 數百萬人受影響

【KTSF 張擎鳳報導】

全國的大部份地區仍將應對嚴冬的惡劣天氣,由南部到東北部都會有數以百萬計的人受影響。

一場凍雨加雨雪的風暴襲擊了中西部和南部的部份地區,包括德州的奧斯汀市。

由於天氣原因,截至週三晚,德州有超過37萬戶居民斷電,而道路狀況有時亦變得很危險。

在愛荷華州首都Des Moines市,一輛載有乘客的大學巴士,在當地1-63號高速公路上側翻,導致有人受傷。

Polk縣警局隊長Ryan Evans說:「巴士似是一度越出車道,然後又過度矯正,可能由於路滑水而造成事故。」

這場冬季風暴還為阿肯色、肯塔基、伊利諾伊、密蘇里和奧克拉荷馬等多個州,部份地區帶來超過一英寸的雨雪。

現在東北部正準備迎接另一場寒冷的風暴,國家氣象局表示,緬因州和新罕布什爾州的部份地區,預計將有至少零下50度的寒風。

緬因州應急管理局Vanessa Corson說:「重要的是本週末,最好盡可能留在室內,這是在家看Netflix的好理由。」

直到星期六下午,東北大部份地區都處於寒風觀察或警告之下。

