華裔演員Rich Ting將擔任舊金山農曆新年大遊行指揮官（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

舊金山（三藩市）農曆新年大遊行本週六登場，今年的遊行指揮官，由華裔演員Rich Ting擔任，帶您來認識他。

Rich Ting是第四代中日混血，出生在洛杉磯，父親因為擔任淘金者球隊隊醫，舉家搬來舊金山，他在這裡小學到高中，這次能夠擔任農曆新年大遊行指揮官，感到十分榮幸。

Rich Ting說：「在舊金山讀高中時，我們都會去華埠，農曆新年遊行時，我跟父母都會在路旁，跟大家一起看遊行，感覺很不真實，從幼時的經驗，現在擔任兔年遊行指揮官。」

Rich Ting擁有法學和商業管理碩士學位，但一直熱愛演戲，完成學位後，進入演藝圈發展，曾經出現在NCIS: Los Angeles、Supergirl、Chicago P.D等影集。

他熱愛功夫，2018年在《Warrior》飾演標誌性角色“Bolo”，這部電視劇的靈感，來自李小龍的作品，今天Rich Ting就在李小龍博物館接受採訪。

Rich Ting說：「能夠演出50年前李小龍寫的劇本，在我出生前，演出當中的一個腳色，令人興奮，無法用言語形容我的感情。」

Rich Ting特別提到楊紫瓊和吳彥祖，奮鬥多年，終於獲得主流影壇肯定。

Rich Ting說：「我很感恩成為演員，能夠追隨楊紫瓊跟吳彥祖的腳步，兩人打開了門，我常說他們拓寬了門，我要致力於為下一代拓開大門。」

Rich Ting從去年指揮官吳彥祖接下棒子，又在西方功夫發源地的舊金山，擔任遊行指揮官，他說是莫大的榮耀。

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