華裔演員Rich Ting將擔任舊金山農曆新年大遊行指揮官（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

舊金山(三藩市)農曆新年大遊行本週六登場,今年的遊行指揮官,由華裔演員Rich Ting擔任,帶您來認識他。

Rich Ting是第四代中日混血,出生在洛杉磯,父親因為擔任淘金者球隊隊醫,舉家搬來舊金山,他在這裡小學到高中,這次能夠擔任農曆新年大遊行指揮官,感到十分榮幸。

Rich Ting說:「在舊金山讀高中時,我們都會去華埠,農曆新年遊行時,我跟父母都會在路旁,跟大家一起看遊行,感覺很不真實,從幼時的經驗,現在擔任兔年遊行指揮官。」

Rich Ting擁有法學和商業管理碩士學位,但一直熱愛演戲,完成學位後,進入演藝圈發展,曾經出現在NCIS: Los Angeles、Supergirl、Chicago P.D等影集。

他熱愛功夫,2018年在《Warrior》飾演標誌性角色“Bolo”,這部電視劇的靈感,來自李小龍的作品,今天Rich Ting就在李小龍博物館接受採訪。

Rich Ting說:「能夠演出50年前李小龍寫的劇本,在我出生前,演出當中的一個腳色,令人興奮,無法用言語形容我的感情。」

Rich Ting特別提到楊紫瓊和吳彥祖,奮鬥多年,終於獲得主流影壇肯定。

Rich Ting說:「我很感恩成為演員,能夠追隨楊紫瓊跟吳彥祖的腳步,兩人打開了門,我常說他們拓寬了門,我要致力於為下一代拓開大門。」

Rich Ting從去年指揮官吳彥祖接下棒子,又在西方功夫發源地的舊金山,擔任遊行指揮官,他說是莫大的榮耀。

