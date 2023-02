【KTSF】

白宮經濟顧問Brian Deese週四宣佈計劃離任。

Brian Deese是白宮國家經濟委員會主任,拜登總統週四發聲明表示,表揚Deese在任內將他的經濟願景實現,使國家順利由歷史性經濟復甦,變為穩步增長。

信中沒有透露Deese何時正式離職,消息人士透露,拜登還未有替代的人選,白宮可能會列入考慮的一些高級官員,包括聯儲局副主席佈雷納德(Lael Brainard)或副財政部長Wally Adeyemo。

