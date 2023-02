【KTSF】

東灣奧克蘭Eastmont區週五凌晨發生槍擊案,一名男童中槍死亡。

警方於凌晨1時32分接報,指Dowling街8000號路段發生槍擊案,Aspire College學院就在附近。

警員到場後,發現男童當場不治。

任何人如能就案件提供消息,請聯絡奧克蘭警方,電話:(510) 238-3821,或致電報案熱線:(510) 238-7950。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。