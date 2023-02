因應懷疑中方間諜氣球進入美國領空 布林肯押後訪華

【有線新聞】

因應懷疑中方間諜氣球進入美國領空,美國國務卿布林肯將押後訪華,布林肯已把決定知會中央外事工作委員會辦公室主任王毅,並指條件許可下將盡早訪華。中方早前指裝備是民用氣象飛艇,對於因為不可抗力誤入美國表示遺憾。

美國蒙大拿州南部比靈斯市上空,周三有人拍攝到一個巨大白色物體,美方懷疑是中國的間諜氣球,日前由阿拉斯加穿越加拿大上空進入蒙大拿州,體積估計約3架巴士般大。有民航機發現通報,軍方派出軍機監察,美方早前又指氣球可能飛越敏感地點及收集情報。

在北京,中國外交部起初在周五下午的例行記者會上,指事件有待核實,強調無意侵犯任何主權國家領土和領空,促請共同冷靜、謹慎處理。

到晚上,中國外交部再以書面回應指,有關設備是來自中國的民用飛艇,用於氣象等科研,受西風帶影響及自身控制力有限,嚴重偏離預定航線。

中方對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾,將繼續同美方保持溝通,妥善處理意外。

中國外交部承認裝備是中國飛艇後不久,美方傳出布林肯押後訪華的消息,行程原定下周初在北京會晤中方高層,包括可能獲中國國家主席習近平接見;美方消息指如期訪華將發出錯誤訊號,同時亦不想雙方會談聚焦在此事上。

據報美方一度打算擊落飛艇,出動F-22戰機及預警機候命,不過軍方高層討論後,認為飛艇對民航機不構成即時危險,反而擊落的殘骸可能危及地面。

另外有評論指,飛艇如用於收集情報,價值並不高,因中國的間諜衛星已可做到。

