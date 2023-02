拜登白宮接見克林頓 紀念國會通過《家庭與醫療假法》30週年

【KTSF 傅景竑報導】

總統拜登週四在白宮接見前總統克林頓,紀念國會通過《家庭與醫療假法》30週年。

《家庭與醫療假期法例》是第42任總統克林頓,於1993年2月5日上任後第一項簽署的法案。

副總統賀錦麗(Kamala Harris)說:「在美國,在21世紀,每個勞工都應能抽出時間,來照顧自己或所愛的人。」

拜登和克林頓週四的會面,將焦點放在這項歷史性的法案,給予美國勞工最多12給星期的無薪休假,以從重大疾病或生產後恢復,或照顧生病的家庭成員。

克林頓說:「這麼多年過去了,與我做過的任何其他具體事情相比,仍有更多人向我提及《家庭與醫療假期法》。」

拜登在2021年主張勞工應享有帶薪休假,但最終未獲得支持,他在週四簽署了一份備忘錄,呼籲聯邦機構提早向聯邦勞工在工作的第一年,提供無薪家庭和病假。

拜登說:「我們今天紀念的法例,是非常重要的一步,但只是第一步,美國仍然是世界少數,不保證有帶薪休假的國家之一,我們94%最低工資勞工,主要是女性和有色人種,他們根本沒有帶薪探親假,這代表你要照顧親人,就不得不放棄你的薪水。」

拜登也表示,將持續致力於推動帶薪假,向其他經濟大國看齊。

拜登也促請人事管理辦公室提供政策建議,以便勞工在面對家庭暴力、約會暴力、性侵或被人跟蹤時,獲得帶薪和無薪休假,尋求安全或恢復後回到崗位,這些情況目前不在《家庭與醫療假期法例》的涵蓋範圍內。

也有民主黨籍的立法人員宣布,將針對目前的法例,提出修法及補強。

