蘋果公司去年聖誕節日期間的季度整體銷售,比起一年前同期下跌大約5%,是四年來按年銷售首次出現下跌,也是七年來季度收益最大跌幅。

蘋果在許多業務範疇的季度收益、利潤和銷售都未符合預期。

蘋果行政總裁Tim Cook說,季度業績未達標,主要因為強勁的美元、中國的疫情封控措施,令到當地的iPhoine生產出問題,影響到iPhone 14 Pro和14 Pro Max的出貨,加上整體宏觀經濟大環境不確定,這些因素都令蘋果的業績未如理想,因此蘋果也正在削減成本開支,以及要減慢招聘。

