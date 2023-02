舊金山尤方玉屏學校自疫情後首次復辦春節聯歡會（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)尤方玉屏學校自疫情後首次復辦春節聯歡會,慶祝兔年的來臨。

尤方玉屏學校是全國首間提供沉浸式中文教學的公立學校,學校每年都會舉辦春節聯歡會,過去兩年都因為疫情取消,今年終於復辦。

聯歡會有零食,有寫揮春的攤位,有遊戲玩,小朋友都樂在其中。

校長司徒林志儀(Liana Szeto)說:「我們這個聯歡會是由家長、老師,還有學生合作去舉行,每一個攤位都是由每一個班房的同學去設計和幫手做的。」

學生Perry Tang說:「今天我們有一個零食攤位,我們有一個寫字的攤位,還有扔波的遊戲。」

學生Kaitlyn Wong說:「聯歡會中有不同的攤位遊戲,還有獎品,還有很多美味的傳統中國零食、食品,所有人都可以在這裡盡興,我們還有一個拍照的攤位。」

學生Kiara Andrew Jack說:「(你最喜歡這個聯歡會的什麼?)我會說每一班、每一年級,都可以有自己的攤位,所以可以獲得和高年級,及低年級學生合作的經驗,每人都可以和彼此共度時光。」

