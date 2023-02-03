舊金山尤方玉屏學校自疫情後首次復辦春節聯歡會（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）尤方玉屏學校自疫情後首次復辦春節聯歡會，慶祝兔年的來臨。

尤方玉屏學校是全國首間提供沉浸式中文教學的公立學校，學校每年都會舉辦春節聯歡會，過去兩年都因為疫情取消，今年終於復辦。

聯歡會有零食，有寫揮春的攤位，有遊戲玩，小朋友都樂在其中。

校長司徒林志儀（Liana Szeto）說：「我們這個聯歡會是由家長、老師，還有學生合作去舉行，每一個攤位都是由每一個班房的同學去設計和幫手做的。」

學生Perry Tang說：「今天我們有一個零食攤位，我們有一個寫字的攤位，還有扔波的遊戲。」

學生Kaitlyn Wong說：「聯歡會中有不同的攤位遊戲，還有獎品，還有很多美味的傳統中國零食、食品，所有人都可以在這裡盡興，我們還有一個拍照的攤位。」

學生Kiara Andrew Jack說：「（你最喜歡這個聯歡會的什麼？）我會說每一班、每一年級，都可以有自己的攤位，所以可以獲得和高年級，及低年級學生合作的經驗，每人都可以和彼此共度時光。」

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