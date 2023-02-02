非裔青年Tyre Nichols葬禮週三在Memphis市舉行

【KTSF 張擎鳳報導】

非洲裔青年Tyre Nichols的葬禮週三在Memphis市舉行，大約兩個星期前，他被五名非洲裔警察毆打致死。

Memphis市一個社區聚集在一起，哀悼Nichols的離世。

牧師Rosalyn Nichols說：「我們但求此時此刻不在這裡，不為警察濫暴的原因齊聚一堂。」

副總統賀錦麗、民權領袖，以及其他警察暴力受害人的家屬週三出席Nichols的葬禮。

2014年紐約警暴受害人Eric Garner的兒子Gwen Carr說：「我在這裡與Nicholas的家人站在一起。」

在1月7號，Memphis市五名警察在路上截停Nichols的車，將他拖下車上手銬，然後對他發出71項互相矛盾、令人無法服從的指令，並多次用電擊槍、胡椒噴霧以及警棍暴力襲擊Nichols，導致Nichols送去醫院三日後死亡，這次的事故被監控鏡頭記錄下來。

賀錦麗說：「這種暴力行為不是為了公共安全

五名涉案的Memphis警員正面臨二級謀殺罪起訴，檢察官相信罪名會成立。

田納西州Shelby縣地區檢察官Steven Mulroy說：「我們有信心向陪審團證明，所有這些控罪的每一項因素，都無合理疑點。」

面對又一宗非洲裔死於執法人員之手的事故，民權領袖現在要求政府在全國推行警隊改革。

民權領袖Al Sharpton說：「我不知道何時、如何改革，但我們不會停止追究你的責任，並改變這個制度。」

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