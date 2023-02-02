舊金山日落區意大利餐廳二樓計劃開大麻店 有亞裔居民集會反對（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）日落區的一間意大利餐廳，計劃在餐廳的二樓開設大麻店，市府規劃委員會週四將會舉行公聽會討論並表決，不少亞裔居民週三舉行集會，反對開設大麻店。

位於日落區Taraval街夾18 Avenue的一間意大利餐廳，早前向市府大麻辦公室申請在餐廳二樓開設大麻店，引來附近居民及商戶的不滿，原因是餐廳附近有多間幼兒園及學校，兩條街口內更有兒童牙科診所、托兒所及武術學校。

週三早上，不少亞裔居民和家長在餐廳門外集會，反對增設大麻店，居民們表示，開設後，很多本來不服食大麻的人都會受到吸引，現在很多人已經在貧窮困境，若果他們染上毒癮，必然會帶來新一波的犯罪浪潮。

家長朱偉（Selena Chu）說：「希望他們聽到這兒居民，這社區和這兒商業者的聲音，不要在這兒開設大麻店，這兒是最不適合開大麻店的，請聽取民意。」

她又表示，West Portal Association先前已經去信餐廳和規劃部門，表明不支持開設大麻店，此外，她也擔心日後的停車位問題。

集會人士劉女士說：「害怕影響民生和治安，現在治安已經不太好，還吸引更多不知哪兒來的人來購買大麻，服用大麻後，這些人會迷迷糊糊，對治安各方面都構成影響。」

另一方面，根據意大利餐廳的告示，引用附近一間酒吧增設出售大麻的例子，指大麻店能活化社區及提升治安，又指會有專人在門口檢查身份證，大麻亦是密封，防止小孩子看見。

公聽會將會在週三下午1點舉行，反對大麻店的市民，在網上發起聯署，現時已有接近1500個簽名。

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