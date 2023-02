舊金山日落區意大利餐廳二樓計劃開大麻店 有亞裔居民集會反對（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)日落區的一間意大利餐廳,計劃在餐廳的二樓開設大麻店,市府規劃委員會週四將會舉行公聽會討論並表決,不少亞裔居民週三舉行集會,反對開設大麻店。

位於日落區Taraval街夾18 Avenue的一間意大利餐廳,早前向市府大麻辦公室申請在餐廳二樓開設大麻店,引來附近居民及商戶的不滿,原因是餐廳附近有多間幼兒園及學校,兩條街口內更有兒童牙科診所、托兒所及武術學校。

週三早上,不少亞裔居民和家長在餐廳門外集會,反對增設大麻店,居民們表示,開設後,很多本來不服食大麻的人都會受到吸引,現在很多人已經在貧窮困境,若果他們染上毒癮,必然會帶來新一波的犯罪浪潮。

家長朱偉(Selena Chu)說:「希望他們聽到這兒居民,這社區和這兒商業者的聲音,不要在這兒開設大麻店,這兒是最不適合開大麻店的,請聽取民意。」

她又表示,West Portal Association先前已經去信餐廳和規劃部門,表明不支持開設大麻店,此外,她也擔心日後的停車位問題。

集會人士劉女士說:「害怕影響民生和治安,現在治安已經不太好,還吸引更多不知哪兒來的人來購買大麻,服用大麻後,這些人會迷迷糊糊,對治安各方面都構成影響。」

另一方面,根據意大利餐廳的告示,引用附近一間酒吧增設出售大麻的例子,指大麻店能活化社區及提升治安,又指會有專人在門口檢查身份證,大麻亦是密封,防止小孩子看見。

公聽會將會在週三下午1點舉行,反對大麻店的市民,在網上發起聯署,現時已有接近1500個簽名。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。