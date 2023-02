【KTSF 張擎鳳報導】

加州Sierra Nevada山脈的積雪量處於1995年以來的最高水平,因此加州有望結束乾旱,但春季風暴可能提早融化積雪,並引發大洪水。

週三錄得的Sierra山積雪量,是一年中同期平均水平的2倍,上一次錄得更多降雪量是28年前,即是1995年2月1號。

一系列九場大氣河流風暴在聖誕節前後到來,並持續了三個星期,期間山區的低氣溫保存了大部份積雪。

Sierra Nevada山脈的積雪提供加州3成的水源,因此當積雪在晚春和初夏融化時,數十億加侖的水就會流入加州的各大主要水庫中,加州的乾旱亦有可能結束。

但如果加州的Sierra山區在春天遭遇大而溫暖的暴風雨,大部份積雪可能會突然融化,造成洪水氾濫,因此官員正在密切留意天氣影響Sierra山脈積雪量的狀況。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。