Santa Clara縣本月底陸續關閉病毒檢測站和疫苗接種中心（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

Santa Clara縣在三年前率先在灣區宣布有Covid確診病例,三年後的今天,對抗疫情的方式已經轉變,該縣將在本月底陸續關閉縣府的病毒檢測站和疫苗接種中心。

在過去三年疫情期間,Santa Clara縣衛生部門進行了160萬病毒檢測,和接種了190萬劑疫苗,全縣所有合資格接種疫苗的居民當中,有超過90%打了至少一針,該縣表示,這是全國接種率最高的大縣。

對抗疫情目前已經進入將Covid當成是流行病的階段,該縣將在本月底關閉剩下的病毒檢測與疫苗接種中心。

Santa Clara縣Fairground中心和San Martin的疫苗接種中心,將在2月25日關閉,Mountain View的疫苗接種中心將在2月28日關閉。

接下來的檢測與疫苗服務,將由個別的衛生機構提供。

衛生官員提醒民眾,疫情並沒有結束,依據該縣的污水檢測,病毒水平雖然比一個月前有下降,但還是處於一定的水平。

Santa Clara縣衛生局局長Sara Cody說:「合資格接種者,要是還未接種新版加強劑,來打針還是非常重要的,還沒打針者到月底前還有時間,可以到縣府的疫苗中心接種,還有大家仍需在室內場合戴口罩,這並不是一項規定,但你若不想生病一個星期,或不想令你身邊的人染病的話,就應該戴口罩。」

還沒有完成疫苗接種的民眾,可以在Santa Clara縣網站Sccfreevax.org預約。

