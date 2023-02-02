Santa Clara縣本月底陸續關閉病毒檢測站和疫苗接種中心（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

Santa Clara縣在三年前率先在灣區宣布有Covid確診病例，三年後的今天，對抗疫情的方式已經轉變，該縣將在本月底陸續關閉縣府的病毒檢測站和疫苗接種中心。

在過去三年疫情期間，Santa Clara縣衛生部門進行了160萬病毒檢測，和接種了190萬劑疫苗，全縣所有合資格接種疫苗的居民當中，有超過90%打了至少一針，該縣表示，這是全國接種率最高的大縣。

對抗疫情目前已經進入將Covid當成是流行病的階段，該縣將在本月底關閉剩下的病毒檢測與疫苗接種中心。

Santa Clara縣Fairground中心和San Martin的疫苗接種中心，將在2月25日關閉，Mountain View的疫苗接種中心將在2月28日關閉。

接下來的檢測與疫苗服務，將由個別的衛生機構提供。

衛生官員提醒民眾，疫情並沒有結束，依據該縣的污水檢測，病毒水平雖然比一個月前有下降，但還是處於一定的水平。

Santa Clara縣衛生局局長Sara Cody說：「合資格接種者，要是還未接種新版加強劑，來打針還是非常重要的，還沒打針者到月底前還有時間，可以到縣府的疫苗中心接種，還有大家仍需在室內場合戴口罩，這並不是一項規定，但你若不想生病一個星期，或不想令你身邊的人染病的話，就應該戴口罩。」

還沒有完成疫苗接種的民眾，可以在Santa Clara縣網站Sccfreevax.org預約。

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