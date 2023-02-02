2月有多個熱門結婚日 San Mateo縣書記辦公室將延長辦公

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San Mateo縣書記辦公室將在2月的幾個熱門日期，延長提供結婚服務的時間。

San Mateo縣書記辦公室表示，在紅木城County Center 555號的辦公室，每天為4對伴侶舉行證婚儀式，但是在一些比較熱門的日期，可以是這個數字的一倍。

2月除了情人節14日之外，2日、3日和13日都是熱門日期，當局表示，將延長結婚服務的時間，從上午8點至傍晚7點，每小時舉行一次證婚儀式。

歷時25分鐘的證婚儀式將在禮拜堂舉行，但結婚的人也可以要求網上直播，讓不能到現場的親友觀看，費用是50元，之後還會獲得一張影碟DVD。

當局強調，證婚儀式只為獲得結婚證書之後的伴侶舉行，有興趣多了解的民眾，可以上縣府網站查詢：https://apps.smcacre.org/marsched/schedule.aspx

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