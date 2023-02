2月有多個熱門結婚日 San Mateo縣書記辦公室將延長辦公

【KTSF】

San Mateo縣書記辦公室將在2月的幾個熱門日期,延長提供結婚服務的時間。

San Mateo縣書記辦公室表示,在紅木城County Center 555號的辦公室,每天為4對伴侶舉行證婚儀式,但是在一些比較熱門的日期,可以是這個數字的一倍。

2月除了情人節14日之外,2日、3日和13日都是熱門日期,當局表示,將延長結婚服務的時間,從上午8點至傍晚7點,每小時舉行一次證婚儀式。

歷時25分鐘的證婚儀式將在禮拜堂舉行,但結婚的人也可以要求網上直播,讓不能到現場的親友觀看,費用是50元,之後還會獲得一張影碟DVD。

當局強調,證婚儀式只為獲得結婚證書之後的伴侶舉行,有興趣多了解的民眾,可以上縣府網站查詢:https://apps.smcacre.org/marsched/schedule.aspx

