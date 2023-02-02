馬漢宣誓就任聖荷西市長 承諾全力以赴完成任務（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

南灣聖荷西新任市長馬漢Matt Mahan在去年11月獲選，週三晚正式就職宣誓，他也承諾將全力以赴市民托付給他的任務。

馬漢週三晚間正式就職，帶著妻子與兩個小孩上台完成宣誓。

在致辭的一開始，馬漢也提及近期發生的多宗悲劇，包括Tyre Nichols之死，及加州的四宗大規模槍擊案，隨後也帶領全場默哀。

馬漢說：「我們要結束這暴力週期，要記住那些被奪走的生命，並正視這嚴重的錯誤。」

而馬漢也透過就職的舞台，緬懷自己去年離世的父親，他分享父親以前是位郵差，週休只有一日，每天都忙著傳遞交付給他的信件，但他無論如何都會達成任務，他一直到73歲才退休。

馬漢也引用這個「使命必達」的概念，答應聖荷西市民，他帶領的市府將全力以赴，市民交付給他的使命。

馬漢說：「父親教導我：郵差（派信）使命必達，我認為我們政府也應如此。」

馬漢也指，他將首先針對一個城市最基本的需求來下手，包括無家可歸、住房及滅罪等方面，要民眾看到市府拿出魄力，他邀請民眾多加使用聖荷西的311平台，只要在平台上通報任何問題，市府不但儘速處理，還會回傳照片通知民眾，展現效率及決心。

提到無家可歸問題，馬漢認為不但要增設臨時安置房屋，也要加強預防性措施，包括心理健康、成癮治療及職業救助等服務。

最後他也分享自己對聖荷西的願景。

馬漢說：「聖何西這個地方，新移民或第五代移民，藍領或科技創始人，郵差的兒子或市長的女兒，都會找到更光明的未來，和無限的機會，當我們開始回歸及落實基本面。」

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