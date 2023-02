馬漢宣誓就任聖荷西市長 承諾全力以赴完成任務（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

南灣聖荷西新任市長馬漢Matt Mahan在去年11月獲選,週三晚正式就職宣誓,他也承諾將全力以赴市民托付給他的任務。

馬漢週三晚間正式就職,帶著妻子與兩個小孩上台完成宣誓。

在致辭的一開始,馬漢也提及近期發生的多宗悲劇,包括Tyre Nichols之死,及加州的四宗大規模槍擊案,隨後也帶領全場默哀。

馬漢說:「我們要結束這暴力週期,要記住那些被奪走的生命,並正視這嚴重的錯誤。」

而馬漢也透過就職的舞台,緬懷自己去年離世的父親,他分享父親以前是位郵差,週休只有一日,每天都忙著傳遞交付給他的信件,但他無論如何都會達成任務,他一直到73歲才退休。

馬漢也引用這個「使命必達」的概念,答應聖荷西市民,他帶領的市府將全力以赴,市民交付給他的使命。

馬漢說:「父親教導我:郵差(派信)使命必達,我認為我們政府也應如此。」

馬漢也指,他將首先針對一個城市最基本的需求來下手,包括無家可歸、住房及滅罪等方面,要民眾看到市府拿出魄力,他邀請民眾多加使用聖荷西的311平台,只要在平台上通報任何問題,市府不但儘速處理,還會回傳照片通知民眾,展現效率及決心。

提到無家可歸問題,馬漢認為不但要增設臨時安置房屋,也要加強預防性措施,包括心理健康、成癮治療及職業救助等服務。

最後他也分享自己對聖荷西的願景。

馬漢說:「聖何西這個地方,新移民或第五代移民,藍領或科技創始人,郵差的兒子或市長的女兒,都會找到更光明的未來,和無限的機會,當我們開始回歸及落實基本面。」

