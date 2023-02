【KTSF 尹晉豪報導】

中半島San Mateo縣週二傍晚發生山獅咬傷兒童的事件。

San Mateo縣警表示,襲擊發生在昨晚近7時,在Tunitas Creek Road 1000號路段,位於1號公路以東,Half Moon Bay以南非城市管轄的偏遠地區,遇襲的男童送院時清醒。

根據舊金山(三藩市)紀事報引述官員表示,那名5歲男童遇襲時,同行的母親立刻衝前趕走山獅,男童已經出院,加州漁業和野生動物部門仍在尋找該隻襲擊男童的山獅。

有自稱是男童姨姨的人為這家人設立了一個GoFundMe籌款,支付醫療費用,發起人貼文指,襲擊令這名叫Jack的男童臉上多處撕裂傷,一隻眼睛附近骨折,但他的精神狀況良好。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。