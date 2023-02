【KTSF】

已故NBA球星高比拜仁(Kobe Bryant)一件球衣週三開始拍賣,預計成交價高達700萬元。

一件已故NBA球星高比拜仁的MVP球季湖人隊球衣,週三起至2月9日在網上拍賣,拍賣行預計成交價可能會高達700萬元。

這件球衣是高比拜仁在2007至2008年球季,曾經25次穿上比賽,那一季他獲頒最有價值球員。

成功投得這件球衣的人士,還會獲得相片、藝術品和書。

