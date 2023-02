香港送50萬張機票吸旅客 港府冀乘數效應推經濟

【有線新聞】

香港特區政府啟動「你好,香港!」全球宣傳活動,下月起在海外及內地送出50萬張機票,暑假亦會送出8萬張機票予香港市民,政府相信在「乘數效應」下,可刺激本地消費、帶動經濟。

走過三年疫情,政府說香港與內地,以至全世界恢復正常聯繫,宣傳大門要重新打開。行政長官李家超說:「我們歡迎世界每個角落的旅客、投資者、企業家、創新者,一起來到香港感受我們的活力,擁抱機遇、大展鴻圖。我們期待各位新朋友、老朋友跟我們說一句:Hello你好,來到香港。」

機管局贊助國泰香港快運以及香港航空,下月起以抽獎、買一送一等方式半年之內向旅客送出50萬張機票,會按疫情前的主要客源地分配,首階段在東南亞國家派發,之後到東北亞、內地及其他地區。

機管局說2020年4月疫情初期預留一筆錢援助航空業,現在是適當時候將資助化成機票。

機管局行政總裁林天福說:「我們當時的資助不多,航空公司可以說是『半賣半送』,讓我們以有限的金錢買到這麼多機票。我們希望拿到機票的朋友能多帶兩至三名親友同行,所以雖然我們送贈50萬機票,但相信能為香港帶來多達150萬名以上入境旅客。」

財政司司長陳茂波說:「我會視送出機會會有『乘數效應』,帶多點客人來港在這裏消費,餐飲各方面都能帶旺我們的經濟。」除了旅客,暑假還會送出八萬張機票給香港居民以及派發八萬張給大灣區居民,鼓勵他們使用香港國際機場出境。

除了送機票鼓勵旅客訪港,旅發局還會派送逾100萬份消費優惠,而「你好,香港!」宣傳費用初步達一億元,包括製作宣傳片。

李家超為宣傳香港「打頭陣」,又請來多個外國駐港商會代表以及本地藝人拍攝宣傳片。

除這些宣傳片製作,旅發局還帶隊到外地參展及邀請海外媒體、網絡紅人等來港體驗新景點,單是宣傳初步就花了大約一億元。

旅發局總幹事程鼎一:「香港屬於最後一個地方重啟旅遊,所以宣傳方面要清晰告訴世界我們的旅遊重啟,所以最重要是有一個清晰訊息傳出去。」

旅發局亦跟逾一萬六千間店舖合作,送出100萬份消費優惠予旅客。下午五時一開始派,馬上有旅客到尖沙咀天星碼頭的旅發局旅客諮詢中心領取,他們要向職員出示護照,然後就可透過手機領取電子優惠券。

德國旅客Hartwig說:「很驚訝,沒有預料有優惠券,非常好,可以有免費飲品。」

德國旅客黃女士說:「碰巧經過,我與丈夫(星期三)晚才到,今天帶他來。他第一次來亞洲,第一次來香港,心情當然開心,永遠收到禮物都是開心的。」

優惠包括免費換領飲品,還可用於景點、零售、餐飲和交通等,旅客可在機場、天星碼頭、高鐵西九龍站及港珠澳大橋香港口岸領取。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。