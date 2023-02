時薪員工在Google總部外集會 要求合理薪資和福利

【KTSF 林子皓報導】

互聯網搜尋器龍頭Google才宣布要裁員上萬人,結果週三公司的時薪制員工就來到位在山景城的總部門口,要求Google支付合理薪資和福利。

來自全國各地的Google時薪制員工,週三聚集到Google位於山景城的總部,要求平等工資和福利。

Google Rater時薪制員工Ed Stackhouse說:「我幫助Goolge拿下大把的收益,我的僱主郤沒給我健保。」

Google Rater時薪制員工Teresa Partain, 說:「我們想要能夠好好工作,去賺取有尊嚴的收入,而且能夠得到基本的福利與健保和有薪假。」

這些在Google職稱叫Rater的時薪制員工,很多都是遠距工作者,負責測試和評估演算法,用於Google search等等產品,很多人表示,做為Rater,他們不受公司重視,也多年都沒有達到該有的薪資水平。

現在這些Rater時薪制員工聚集起來,要求Google母公司Alphabet要支付他們跟其他同類型的Google員工相同的薪水,而這個抗議的時間點,正好是在各大科技公司,包括Google大裁員的時刻,不過他們說這些科技公司只關心增加自己的利潤。

科技公平協作組織代表Megan Abell說:「我們在此表明,要向這些公司問責,當它們公布破紀錄的收益時,請公平的支付員工薪資,並且確保合約工和正職工是相同的,是要用同樣標準支薪的。」

