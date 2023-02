民進黨籍台灣立委林靜儀到訪灣區 談賴清德上任後的挑戰（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

民進黨籍台灣立委林靜儀到訪灣區,週三前往南灣台灣會館拜會,她接受本台專訪,暢談民進黨主席賴清德上任後的挑戰,並說明他的兩岸論述。

民進黨立委林靜儀去年一月在台中市第二選區舉行的立委補選勝出,而受到全國關注,這次訪美之行,週三來到位於南灣聖荷西的台灣會館拜會,除了感謝台灣鄉親們在當時選舉對她的支持,也帶來台灣政壇的最新情況。

林靜儀說:「因為畢竟國內跟國外還是有一點資訊上面的,就是說,可能在國外不見得有這麼充分的資訊,所以藉這個機會,把一些台灣的狀況讓鄉親們了解。」

距離明年的2024台灣總統大選只剩約一年的時間,對於綠營支持者來說,現在目光都放在接任民進黨主席的台灣副總統賴清德身上,究竟賴清德時代是否已正式展開?

林靜儀說:「我想其實我們不會這樣去看,但是當然他現在是黨主席,以黨來講,以黨中央來講,當然賴副總統、賴主席這邊,是一個很重要的方向,以我了解,包含總統或者是整個團隊裡面,對於黨跟國家之間整個的做法,我相信大家都會先尊重賴副總統他在黨主席的角色,黨這邊他是扮演黨主席,這個部分相信是他的責任,跟他的方向,相信大家會尊重他,但是回過來,畢竟在整個政府、府院,這個部分當然府院有另外的方向。」

曾經擔任過民進黨發言人的林靜儀,談到賴清德上任黨主席之後要面臨的挑戰。

林靜儀說:「我想最大的挑戰就是,我們2024年的選舉,如何在這個不到一年的時間,讓民眾對民進黨有信心,而且了解政府還有黨,對於國家的方向,我覺得這是最重要的挑戰。」

對於民進黨在去年底縣市長選舉的失敗,林靜儀坦言,很多人都做出檢討,接下來就是如何做出改正。

林靜儀說:「民眾對於一些資訊,或者是政府在處置上面,有他一些不滿的地方,當然現在在資訊戰的狀況之下,黨可能在這段時間做的澄清不夠多不夠清楚等等,那這個都是最快的速度,要把它修正回來。」

不過賴清德過去有「台獨金孫」的暱稱,又曾說過自己是務實的台獨主義者,他的兩岸論述對於日後競逐總統大位是否會有影響?

林靜儀認為,擔心賴清德對於台灣獨立的立場,本身就是錯誤的命題和疑問,他的立場就是堅持,台灣本來應該有的內部治理跟國際的合作。

林靜儀說:「我們對於堅持台灣是一個主權獨立的國家,這個態度我相信不論是誰,不論是總統、副總統,或者是國內的民眾,這已經是不爭的事實,那只是說我們再一次強調,我們並沒有去做任何挑戰區域和平安全穩定的動作,現在在過去七年以來可以看到,挑戰台灣所謂台海這邊和平的動作都是中國啊,都是中國一再地對於現況的不滿,或者對於現況的不接受。」

對於陳建仁組新內閣一事,林靜儀說,前行政院長蘇貞昌在任內做了很多事,也對表達高度肯定,不過在地方選舉失利後,閣揆總辭是必然的政治做法,她對於陳建仁也很有信心。

林靜儀說:「第一個他在(擔任)副總統的時候,他其實也處理國家非常重要的政策協調,所以他對這個政策是了解的,對政府是了解的,第二個,他一直都用一種,他願意為國家多做一點事,即使辛苦他也不推辭,這想這部分大家非常敬佩,包含陳建仁副總統他的能力,跟他的人格,以及他現在所帶領的新的團隊,我目前看起來都蠻符合民眾的期待。」

林靜儀也讚賞這次女性閣員比例大幅提升,認為這是很值得肯定的部份。

