民進黨籍台灣立委林靜儀到訪灣區 談賴清德上任後的挑戰（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

民進黨籍台灣立委林靜儀到訪灣區，週三前往南灣台灣會館拜會，她接受本台專訪，暢談民進黨主席賴清德上任後的挑戰，並說明他的兩岸論述。

民進黨立委林靜儀去年一月在台中市第二選區舉行的立委補選勝出，而受到全國關注，這次訪美之行，週三來到位於南灣聖荷西的台灣會館拜會，除了感謝台灣鄉親們在當時選舉對她的支持，也帶來台灣政壇的最新情況。

林靜儀說：「因為畢竟國內跟國外還是有一點資訊上面的，就是說，可能在國外不見得有這麼充分的資訊，所以藉這個機會，把一些台灣的狀況讓鄉親們了解。」

距離明年的2024台灣總統大選只剩約一年的時間，對於綠營支持者來說，現在目光都放在接任民進黨主席的台灣副總統賴清德身上，究竟賴清德時代是否已正式展開？

林靜儀說：「我想其實我們不會這樣去看，但是當然他現在是黨主席，以黨來講，以黨中央來講，當然賴副總統、賴主席這邊，是一個很重要的方向，以我了解，包含總統或者是整個團隊裡面，對於黨跟國家之間整個的做法，我相信大家都會先尊重賴副總統他在黨主席的角色，黨這邊他是扮演黨主席，這個部分相信是他的責任，跟他的方向，相信大家會尊重他，但是回過來，畢竟在整個政府、府院，這個部分當然府院有另外的方向。」

曾經擔任過民進黨發言人的林靜儀，談到賴清德上任黨主席之後要面臨的挑戰。

林靜儀說：「我想最大的挑戰就是，我們2024年的選舉，如何在這個不到一年的時間，讓民眾對民進黨有信心，而且了解政府還有黨，對於國家的方向，我覺得這是最重要的挑戰。」

對於民進黨在去年底縣市長選舉的失敗，林靜儀坦言，很多人都做出檢討，接下來就是如何做出改正。

林靜儀說：「民眾對於一些資訊，或者是政府在處置上面，有他一些不滿的地方，當然現在在資訊戰的狀況之下，黨可能在這段時間做的澄清不夠多不夠清楚等等，那這個都是最快的速度，要把它修正回來。」

不過賴清德過去有「台獨金孫」的暱稱，又曾說過自己是務實的台獨主義者，他的兩岸論述對於日後競逐總統大位是否會有影響？

林靜儀認為，擔心賴清德對於台灣獨立的立場，本身就是錯誤的命題和疑問，他的立場就是堅持，台灣本來應該有的內部治理跟國際的合作。

林靜儀說：「我們對於堅持台灣是一個主權獨立的國家，這個態度我相信不論是誰，不論是總統、副總統，或者是國內的民眾，這已經是不爭的事實，那只是說我們再一次強調，我們並沒有去做任何挑戰區域和平安全穩定的動作，現在在過去七年以來可以看到，挑戰台灣所謂台海這邊和平的動作都是中國啊，都是中國一再地對於現況的不滿，或者對於現況的不接受。」

對於陳建仁組新內閣一事，林靜儀說，前行政院長蘇貞昌在任內做了很多事，也對表達高度肯定，不過在地方選舉失利後，閣揆總辭是必然的政治做法，她對於陳建仁也很有信心。

林靜儀說：「第一個他在（擔任）副總統的時候，他其實也處理國家非常重要的政策協調，所以他對這個政策是了解的，對政府是了解的，第二個，他一直都用一種，他願意為國家多做一點事，即使辛苦他也不推辭，這想這部分大家非常敬佩，包含陳建仁副總統他的能力，跟他的人格，以及他現在所帶領的新的團隊，我目前看起來都蠻符合民眾的期待。」

林靜儀也讚賞這次女性閣員比例大幅提升，認為這是很值得肯定的部份。

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