舊金山華社領袖設宴慶祝陳詩敏獲委任市參議會預算委員會主席（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)第一區市參事陳詩敏(Connie Chan)獲委任為市參議會預算委員會主席,多位華裔社區領袖及前任市參事出席慶祝活動,陳詩敏表示,日後需要背責更多責任來支持社區。

在週三下午1點,多位華裔社區領袖在舊金山華埠的康年酒家舉行慶祝活動,慶祝市參事陳詩敏被委任為市參議會預算委員主席,不少的華裔居民都為她打氣。

陳詩敏表示,在過去兩年,華人社區有著不同的衝擊和挑戰,而她現時是舊金山唯一的華裔市參事,所以能夠擔任市參議會預算委員主席,她感到光榮和身負要責。

陳詩敏說:「首要任務需能夠明白現時舊金山的經濟狀況,我們要能夠了解未來兩年,舊金山的經濟如何復甦,例如收稅或者市政府經濟運作,應該能夠明白稅收有多少,支出有多少,然後我們才能明白到,有什麼社區需要能夠真的可以支持。」

她指,首先要做的事就是疫情後,不少的小商業需要資助,另一方面,確保街道清潔和社區公共健康安全,亦是她關心的事項,她又談到日後如何處理磨擦。

說:「這就是身為一個市參事,不但能克服到這些困難的地方,亦要能夠明白到,如何能夠有進退,能夠有合作的時候,就一起合作,有督促的時候就要繼續,我相信我的能力,希望將來兩年能夠表達到來。」

