舊金山華社領袖設宴慶祝陳詩敏獲委任市參議會預算委員會主席（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）第一區市參事陳詩敏（Connie Chan）獲委任為市參議會預算委員會主席，多位華裔社區領袖及前任市參事出席慶祝活動，陳詩敏表示，日後需要背責更多責任來支持社區。

在週三下午1點，多位華裔社區領袖在舊金山華埠的康年酒家舉行慶祝活動，慶祝市參事陳詩敏被委任為市參議會預算委員主席，不少的華裔居民都為她打氣。

陳詩敏表示，在過去兩年，華人社區有著不同的衝擊和挑戰，而她現時是舊金山唯一的華裔市參事，所以能夠擔任市參議會預算委員主席，她感到光榮和身負要責。

陳詩敏說：「首要任務需能夠明白現時舊金山的經濟狀況，我們要能夠了解未來兩年，舊金山的經濟如何復甦，例如收稅或者市政府經濟運作，應該能夠明白稅收有多少，支出有多少，然後我們才能明白到，有什麼社區需要能夠真的可以支持。」

她指，首先要做的事就是疫情後，不少的小商業需要資助，另一方面，確保街道清潔和社區公共健康安全，亦是她關心的事項，她又談到日後如何處理磨擦。

說：「這就是身為一個市參事，不但能克服到這些困難的地方，亦要能夠明白到，如何能夠有進退，能夠有合作的時候，就一起合作，有督促的時候就要繼續，我相信我的能力，希望將來兩年能夠表達到來。」

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